Beerschot-preses Vrancken moet na omstreden uitspraken tegen Antwerp voor Disciplinair Comité verschijnen

Op 6 maart maakte de arbitrage niet de beste beurt in de derby tussen Antwerp en Beerschot. In de eerste helft ging na een overtreding op Ilias Sebaoui de bal niet op de stip, na rust werd een doelpunt van Shankland afgekeurd na een voorafgaande overtreding.

De voorzitter van Beerschot Francis Vrancken was in alle staten en trok de integriteit van scheidsrechter Nathan Verboomen in twijfel. Hij suggereerde onder meer dat Verboomen via zijn job (voedingsadviseur bij 6D Sports Nutrition) een link zou hebben met Antwerp.

Het bondsparket heeft intussen laten weten dat het Vrancken zal vervolgen voor "niet-gefundeerde uitlatingen waardoor de integriteit van de scheidsrechter ten onrechte publiekelijk in twijfel werd getrokken".