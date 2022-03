Superknecht Wout van Aert trok kopman Roglic over de streep: "Hij kon nog amper pap zeggen"

Opdracht volbracht, dus ook een tevreden Belgische kampioen na de groene trui en tijdritwinst? "Ja, zeker! Het was een zware wedstrijd. Als je op de slotdag nog over deze benen beschikt, denk ik dat het een goed teken is voor de conditie."

"Hij heeft me nog niet vaak genoeg bedankt", grapt Van Aert. "Hij kon nog amper pap zeggen aan de finish. Ik denk dat we daarvoor ploegmaats zijn. Het was een rit waarvan we op voorhand wisten dat ik er moest zijn voor hem, dat bleek ook nodig."

En toch was er 1 klein minpuntje in de Parijs-Nice van onze landgenoot. "Ik kwam een paar keer tekort in de sprints, maar de overwinning in de tijdrit deed heel veel deugd", weet Van Aert, die niet panikeert. "Voor mij was dit de laatste zware week die ik nodig had voor de klassiekers."

Op naar de volgende opdracht: Milaan-Sanremo. Vindt Wout van Aert zichzelf de topfavoriet? "Ik verwacht Tadej Pogacar, eerlijk gezegd. In de Tirreno kon hij op elke molshoop wegrijden van de rest. Het is zeker iemand die moeilijk te volgen zal zijn op de Poggio."

Maar eerst een paar dagen rust in Italië. "Die dagen in Sanremo zullen deugd doen om even te ontspannen en de batterijen op te laden. Dan komen we weer samen met de ploeg om ons voor te bereiden op zaterdag."