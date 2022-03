Eindwinnaar Roglic bedankt modelploegmaat Wout van Aert: "Hij is half mens, half motor"

"Er komt hier altijd een beetje drama bij kijken", opende een glimlachende Roglic in zijn interview na de race, met een knipoog naar de editie van vorig jaar. "Het was super zwaar, maar ik ben een pak gelukkiger dan een jaar geleden."

Roglic hield uiteindelijk de kloof met Yates nog binnen de perken, vooral dankzij onbetaalbaar werk van ploegmaat Van Aert. "Ik wil mijn team bedanken en met name Wout. Hij is half mens, half motor. Hij kan alles."



"Ik voelde me echt niet sterk genoeg vandaag. Ik had niet voldoende kracht in de benen. Ik zag af op de Col d'Èze en moest vechten om het verschil beperkt te houden. Gelukkig was er Wout die een superdag had. Hij was echt een grote hulp om de finish te halen."



"Het was een beetje een thuiswedstrijd op deze wegen vandaag", zei Roglic, die in de regio woont, "maar dat maakte het er niet bepaald gemakkelijker op. Maar ik ben gewoon heel gelukkig nu", besloot hij.