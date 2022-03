Bedankt, Wout! Van Aert smoort ultieme putsch van Yates in de kiem, Roglic wint Parijs-Nice

16:56 16 uur 56. Bij de achtervolgers wordt er nog vol gesprint voor de vierde plek. McNulty is de snelste, voor Kragh Andersen. Het klassement zal helemaal door mekaar geschud zijn. . Bij de achtervolgers wordt er nog vol gesprint voor de vierde plek. McNulty is de snelste, voor Kragh Andersen. Het klassement zal helemaal door mekaar geschud zijn.

16:55 16 uur 55. Yates wint heerlijke slotrit in Parijs-Nice. Simon Yates mag juichen op de Promenade des Anglais. Van Aert is een hele knappe tweede, op een tiental seconden. Roglic is eindwinnaar, maar is te kapot om een arm van zijn stuur te halen. . Yates wint heerlijke slotrit in Parijs-Nice Simon Yates mag juichen op de Promenade des Anglais. Van Aert is een hele knappe tweede, op een tiental seconden. Roglic is eindwinnaar, maar is te kapot om een arm van zijn stuur te halen.

16:54 Laatste km. Yates is op weg naar een knappe zege in Nice. . 16 uur 54. Laatste km. Yates is op weg naar een knappe zege in Nice.

16:54 16 uur 54. Yates lijkt toch buiten schot te blijven, want Van Aert en Roglic komen niet meer dichter. . Yates lijkt toch buiten schot te blijven, want Van Aert en Roglic komen niet meer dichter.

16:53 16 uur 53. De veer lijkt gebroken bij Van Aert en Roglic. José De Cauwer. De veer lijkt gebroken bij Van Aert en Roglic. José De Cauwer

16:51 16 uur 51. 3 km. Het wordt heel nipt, want Yates heeft nog steeds 8 seconden. Deze slotetappe heeft allesbehalve teleurgesteld. . 3 km Het wordt heel nipt, want Yates heeft nog steeds 8 seconden. Deze slotetappe heeft allesbehalve teleurgesteld.

16:49 16 uur 49. 8 seconden. Roglic plooit zich nog eens dubbel, in functie van Van Aert, die nu volop met de dagzege in zijn hoofd zit. Yates is in zicht. . 8 seconden Roglic plooit zich nog eens dubbel, in functie van Van Aert, die nu volop met de dagzege in zijn hoofd zit. Yates is in zicht.

16:48 16 uur 48. De wedstrijdradio spreekt over 12 seconden! Op die manier is de eindzege helemaal binnen voor Roglic en is de ritzege nog een reële optie voor Van Aert. Nog 6 kilometer. . De wedstrijdradio spreekt over 12 seconden! Op die manier is de eindzege helemaal binnen voor Roglic en is de ritzege nog een reële optie voor Van Aert. Nog 6 kilometer.

16:47 16 uur 47. Plots pitsen Van Aert en Roglic tien seconden van de achterstand af. Yates heeft nog 15 seconden over. . Plots pitsen Van Aert en Roglic tien seconden van de achterstand af. Yates heeft nog 15 seconden over.

16:45 16 uur 45. Yates loopt uit. Zou het? Een verbazend sterke Yates loopt zowaar nog uit op Van Aert en Roglic, die niet meer uit het wiel van onze landgenoot komt. Het is van niet beter kunnen bij de Sloveen, maar virtueel komt Yates wel tot op 13 tellen van het geel. . Yates loopt uit Zou het? Een verbazend sterke Yates loopt zowaar nog uit op Van Aert en Roglic, die niet meer uit het wiel van onze landgenoot komt. Het is van niet beter kunnen bij de Sloveen, maar virtueel komt Yates wel tot op 13 tellen van het geel.

16:43 16 uur 43. Yates moet opboksen tegen twee wereldtoppers tegen de klok, maar voorlopig komt de tandem van Jumbo-Visma niet al te veel dichter. De voorsprong van de Brit blijft rond de 23 seconden schommelen: niet genoeg voor de eindzege, wel genoeg voor een knappe ritzege. . Yates moet opboksen tegen twee wereldtoppers tegen de klok, maar voorlopig komt de tandem van Jumbo-Visma niet al te veel dichter. De voorsprong van de Brit blijft rond de 23 seconden schommelen: niet genoeg voor de eindzege, wel genoeg voor een knappe ritzege.

16:39 Yates is boven! Simon Yates temt de Col d'Èze en moet zich nu als een steen naar beneden werpen. Van Aert en Roglic komen op 24 seconden door. Nog 15 kilometer, het ziet er al bij al toch goed uit voor Roglic. . 16 uur 39. Yates is boven! Simon Yates temt de Col d'Èze en moet zich nu als een steen naar beneden werpen. Van Aert en Roglic komen op 24 seconden door. Nog 15 kilometer, het ziet er al bij al toch goed uit voor Roglic.

16:37 16 uur 37. Nog 800 meter tot de top van de Col d'Èze, Yates heeft nog steeds 25 seconden voor. Hij moet ook wel de afdaling naar Nice overleven, en met Van Aert en Roglic heeft hij twee meesterdalers achter zich. . Nog 800 meter tot de top van de Col d'Èze, Yates heeft nog steeds 25 seconden voor. Hij moet ook wel de afdaling naar Nice overleven, en met Van Aert en Roglic heeft hij twee meesterdalers achter zich.

16:36 16 uur 36. Door beukwerk van Van Aert vliegt Quintana er af. Door beukwerk van Van Aert vliegt Quintana er af

16:35 16 uur 35. Quintana past. Niet te doen: Van Aert verricht onvervangbaar berewerk voor Roglic. Onder het tempo van onze landgenoot moet Quintana de rol zelfs lossen! . Quintana past Niet te doen: Van Aert verricht onvervangbaar berewerk voor Roglic. Onder het tempo van onze landgenoot moet Quintana de rol zelfs lossen!

16:33 16 uur 33. Als Roglic vandaag de eindzege pakt, dan is dat grotendeels te danken aan de man uit Herentals. Renaat Schotte. Als Roglic vandaag de eindzege pakt, dan is dat grotendeels te danken aan de man uit Herentals. Renaat Schotte

16:32 16 uur 32. Slech voorteken? Roglic heeft moeite om Van Aert te volgen. Slech voorteken? Roglic heeft moeite om Van Aert te volgen

16:31 16 uur 31. Roglic ziet af, want hij heeft zelfs moeite om het tempo van ploegmaat Van Aert te volgen. Gaat het voor het tweede jaar op rij nog fout lopen voor de Sloveen op de slotdag? De voorsprong van Yates stagneert nu wel rond de 24 seconden. . Roglic ziet af, want hij heeft zelfs moeite om het tempo van ploegmaat Van Aert te volgen. Gaat het voor het tweede jaar op rij nog fout lopen voor de Sloveen op de slotdag? De voorsprong van Yates stagneert nu wel rond de 24 seconden.

16:30 16 uur 30. Simon Yates springt weg op de Col d'Èze, Roglic kan niet mee. Simon Yates springt weg op de Col d'Èze, Roglic kan niet mee

16:29 16 uur 29. Op de steilste pentes van de klim, met stukken tot 14 procent, loopt Yates verder weg. De chrono zegt dat de kleine Brit al 20 seconden uitloopt, de wedstrijdradio houdt het op 15 tellen. Nog drie kilometer tot de top, komt de eindzege van Roglic dan toch nog in de problemen? . Op de steilste pentes van de klim, met stukken tot 14 procent, loopt Yates verder weg. De chrono zegt dat de kleine Brit al 20 seconden uitloopt, de wedstrijdradio houdt het op 15 tellen. Nog drie kilometer tot de top, komt de eindzege van Roglic dan toch nog in de problemen?

16:28 16 uur 28. Aanval Yates! Na de prikjes van Quintana is het de beurt aan Simon Yates. De Brit doet wat de Colombiaan niet kon en slaat meteen een kloof, Roglic moet voorlopig passen. Van Aert moet eraf, maar blijft vechten om de kloof klein te houden. . Aanval Yates! Na de prikjes van Quintana is het de beurt aan Simon Yates. De Brit doet wat de Colombiaan niet kon en slaat meteen een kloof, Roglic moet voorlopig passen. Van Aert moet eraf, maar blijft vechten om de kloof klein te houden.

16:27 16 uur 27. Quintana gaat een tweede keer aan de boom schudden, maar Yates en Roglic en daarna ook Van Aert geven geen kik. . Quintana gaat een tweede keer aan de boom schudden, maar Yates en Roglic en daarna ook Van Aert geven geen kik.

16:25 16 uur 25. Quintana prikt een eerste keertje, Van Aert grimast, maar blijft er wel aanhangen. Het lijkt erop dat onze landgenoot niet zomaar zal laten lopen: hij wilt de rit winnen. . Quintana prikt een eerste keertje, Van Aert grimast, maar blijft er wel aanhangen. Het lijkt erop dat onze landgenoot niet zomaar zal laten lopen: hij wilt de rit winnen.

16:23 Col d'Èze (1e cat.). Nog één klim en dan zijn ze thuis, al is de Col d'Èze niet van de minste. 6km aan 7,6 procent met straks nog een kilometer aan maar liefst 12,5 procent. De maskers zullen hier afvallen. . 16 uur 23. Col d'Èze (1e cat.) Nog één klim en dan zijn ze thuis, al is de Col d'Èze niet van de minste. 6km aan 7,6 procent met straks nog een kilometer aan maar liefst 12,5 procent. De maskers zullen hier afvallen.

16:21 16 uur 21. Martínez is al een halfuur aan het wapperen met zijn handen om er wat warmte in te krijgen, terwijl Roglic ondertussen zijn handschoenen uitdoet. Dat heb je natuurlijk met ex-schanspringers... . Martínez is al een halfuur aan het wapperen met zijn handen om er wat warmte in te krijgen, terwijl Roglic ondertussen zijn handschoenen uitdoet. Dat heb je natuurlijk met ex-schanspringers...

16:20 16 uur 20. Altijd opletten! Roglic prutst aan zijn schoenen en knalt bijna op straatmeubilair. Altijd opletten! Roglic prutst aan zijn schoenen en knalt bijna op straatmeubilair

16:20 16 uur 20. Martínez vecht dat het een lieve lust is, maar komt geen sikkepit dichterbij. De Colombiaan moet stilaan achterom kijken, want de groep achtervolgers zit niet ver. . Martínez vecht dat het een lieve lust is, maar komt geen sikkepit dichterbij. De Colombiaan moet stilaan achterom kijken, want de groep achtervolgers zit niet ver.

16:13 16 uur 13. Net wanneer Roglic zijn beenstukken uit wil doen, moet er van rijvak veranderd worden langs een betonnen middenberm. De Sloveen heeft het laat in het snotje en kan maar nog net met de billen toe bijsturen. Dat had vies kunnen aflopen! . Net wanneer Roglic zijn beenstukken uit wil doen, moet er van rijvak veranderd worden langs een betonnen middenberm. De Sloveen heeft het laat in het snotje en kan maar nog net met de billen toe bijsturen. Dat had vies kunnen aflopen!

16:13 16 uur 13. Martinez moet vooraan afhaken na een lekke band. Martinez moet vooraan afhaken na een lekke band

16:11 Pech voor Martínez! Wat een ellende bij Dani Martínez. De Colombiaan staat achteraan plat en ziet de kopgroep zo al snel verdwijnen. Verliest hij hier zijn podiumplek? . 16 uur 11. Pech voor Martínez! Wat een ellende bij Dani Martínez. De Colombiaan staat achteraan plat en ziet de kopgroep zo al snel verdwijnen. Verliest hij hier zijn podiumplek?

16:10 16 uur 10. Ik ben benieuwd hoeveel Van Aert nog in de benen heeft als ze straks de Col d'Èze aanvatten. Stel je voor dat hij daar nog mee overkomt. José De Cauwer. Ik ben benieuwd hoeveel Van Aert nog in de benen heeft als ze straks de Col d'Èze aanvatten. Stel je voor dat hij daar nog mee overkomt. José De Cauwer

16:08 Yates snoept 3 boniseconden weg. Simon Yates springt weg met de sprint in zicht, Van Aert en Roglic maken zich er niet druk in. De Brit pakt de drie bonificatieseconden, Martínez pakt er twee en Van Aert pakt er nog eentje. . 16 uur 08. Yates snoept 3 boniseconden weg Simon Yates springt weg met de sprint in zicht, Van Aert en Roglic maken zich er niet druk in. De Brit pakt de drie bonificatieseconden, Martínez pakt er twee en Van Aert pakt er nog eentje.

16:05 16 uur 05. Zo dadelijk wacht in La Turbie de laatste tussensprint van deze Parijs-Nice. Naast enkele punten voor de groene trui vallen er ook boniseconden te rapen. Laten Roglic en Van Aert zich verrassen? . Zo dadelijk wacht in La Turbie de laatste tussensprint van deze Parijs-Nice. Naast enkele punten voor de groene trui vallen er ook boniseconden te rapen. Laten Roglic en Van Aert zich verrassen?

16:05 16 uur 05. Na sterk werk van Van Aert blijven nog 5 renners vooraan over. Na sterk werk van Van Aert blijven nog 5 renners vooraan over

16:03 50 seconden. Onder het tempo van de groene man loopt de voorsprong van het vijftal vooraan op tot 50 seconden. Voor de achtervolgende groep van zo'n vijftien tal renners lijkt het over en out. . 16 uur 03. 50 seconden Onder het tempo van de groene man loopt de voorsprong van het vijftal vooraan op tot 50 seconden. Voor de achtervolgende groep van zo'n vijftien tal renners lijkt het over en out.

16:01 16 uur 01. Kijk hem geven, kijk hem tempo maken, die Belgische kampioen. Renaat Schotte. Kijk hem geven, kijk hem tempo maken, die Belgische kampioen. Renaat Schotte

15:56 Colombiaanse koukleum. Martínez wappert met zijn handen. De Colombiaan lijdt onder de gure omstandigheden. Het is nog steeds aan het miezeren in Zuid-Frankrijk. . 15 uur 56. Colombiaanse koukleum Martínez wappert met zijn handen. De Colombiaan lijdt onder de gure omstandigheden. Het is nog steeds aan het miezeren in Zuid-Frankrijk.



15:51 15 uur 51. Het is weergaloos hoe Van Aert hier rondrijdt. Amper vier renners kunnen hun wagonnetje nog aanhaken, wanneer ze top van de Côte de Peille ronden: Roglic, Martínez, Simon Yates en Quintana - de verwachte namen. . Het is weergaloos hoe Van Aert hier rondrijdt. Amper vier renners kunnen hun wagonnetje nog aanhaken, wanneer ze top van de Côte de Peille ronden: Roglic, Martínez, Simon Yates en Quintana - de verwachte namen.

15:50 15 uur 50. Martinez kiest het hazenpad, Van Aert maakt indruk. Martinez kiest het hazenpad, Van Aert maakt indruk

15:48 15 uur 48. Indrukwekkende Van Aert. Met nog 50 kilometer te gaan kiest Dani Martínez het hazenpad, maar een beresterke Van Aert haalt de Colombiaan snel terug. De Belgische kampioen maakt opnieuw indruk in dienst van zijn kopman. . Indrukwekkende Van Aert Met nog 50 kilometer te gaan kiest Dani Martínez het hazenpad, maar een beresterke Van Aert haalt de Colombiaan snel terug. De Belgische kampioen maakt opnieuw indruk in dienst van zijn kopman.

15:44 15 uur 44. Kleppers lossen de rol. Omar Fraile legt er nog een couche op in de kopgroep en dat laat zijn sporen na. João Almeida en Steven Kruijswijk moeten lossen. Ook Guillaume Martin en Wout Poels hebben het moeilijk. De poging van Pierre Latour om terug te keren zal zo ook op niets uitdraaien. . Kleppers lossen de rol Omar Fraile legt er nog een couche op in de kopgroep en dat laat zijn sporen na. João Almeida en Steven Kruijswijk moeten lossen. Ook Guillaume Martin en Wout Poels hebben het moeilijk. De poging van Pierre Latour om terug te keren zal zo ook op niets uitdraaien.

15:42 15 uur 42. Start livestream. De uitzending op Eén (en in onze livestream) is ondertussen begonnen. Renaat Schotte en José De Cauwer gidsen u doorheen de finale. . Start livestream De uitzending op Eén (en in onze livestream) is ondertussen begonnen. Renaat Schotte en José De Cauwer gidsen u doorheen de finale.

15:41 Côte de Peille (1e cat.). De voorlaatste klim van de dag is er eentje van eerste categorie. Een kleine kilometer aan net geen zeven procent: er zal ongetwijfeld verder uitgedund worden. . 15 uur 41. Côte de Peille (1e cat.) De voorlaatste klim van de dag is er eentje van eerste categorie. Een kleine kilometer aan net geen zeven procent: er zal ongetwijfeld verder uitgedund worden.

15:40 15 uur 40. Voor Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck zit het werk erop. De twee renners van Jumbo-Visma, die vooral bedrijvig waren in het eerste wedstrijduur, knijpen de remmen dicht en zullen de finish dus niet halen. . Voor Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck zit het werk erop. De twee renners van Jumbo-Visma, die vooral bedrijvig waren in het eerste wedstrijduur, knijpen de remmen dicht en zullen de finish dus niet halen.

15:39 Simon Carr stapt af. Nog een naam om toe te voegen aan het rijtje opgevers: Simon Carr. Voor de jonge Brit van EF hoeft het niet meer. . 15 uur 39. Simon Carr stapt af Nog een naam om toe te voegen aan het rijtje opgevers: Simon Carr. Voor de jonge Brit van EF hoeft het niet meer.

15:36 15 uur 36. Wat verder staat Latour opnieuw stil, hij krijgt een nieuwe fiets van de ploegauto. De Fransman vloekt, want zijn achterstand op het groep der favorieten bedraagt zeker al een minuut. . Wat verder staat Latour opnieuw stil, hij krijgt een nieuwe fiets van de ploegauto. De Fransman vloekt, want zijn achterstand op het groep der favorieten bedraagt zeker al een minuut.

15:31 Latour heeft een nieuwe fiets nodig. Op een rotvervelend moment sukkelt Pierre Latour met zijn fiets. De kopman van TotalEnergies krijgt de fiets van ploegmaat Francis Doubay om zijn weg verder te zetten. In het peloton wordt er niet omgekeken. . 15 uur 31. Latour heeft een nieuwe fiets nodig Op een rotvervelend moment sukkelt Pierre Latour met zijn fiets. De kopman van TotalEnergies krijgt de fiets van ploegmaat Francis Doubay om zijn weg verder te zetten. In het peloton wordt er niet omgekeken.

15:28 15 uur 28. Dennis-Van Aert-Roglic: in die volgorde - en met een peloton in hun zog - rijdt het indrukwekkend Jumbo-Visma over de top van de Côte de Berre-les-Alpes. . Dennis-Van Aert-Roglic: in die volgorde - en met een peloton in hun zog - rijdt het indrukwekkend Jumbo-Visma over de top van de Côte de Berre-les-Alpes.

15:22 Côte de Berre-les-Alpes (2e cat.). Met de Côte de Berre-les-Alpes wordt de derde van het drieluik cols van 2e categorie aangesneden. Het koersbeeld blijft onveranderd: Jumbo-Visma controleert met locomotieven Van Aert en Dennis in een hoofdrol. . 15 uur 22. Côte de Berre-les-Alpes (2e cat.) Met de Côte de Berre-les-Alpes wordt de derde van het drieluik cols van 2e categorie aangesneden. Het koersbeeld blijft onveranderd: Jumbo-Visma controleert met locomotieven Van Aert en Dennis in een hoofdrol.

15:19 15 uur 19. Van het peloton blijft er op 65 kilometer van de streep niet zo veel meer over. Ongeveer 35 renners kunnen nog mee. Almeida, die een kloofje moest dichten, is ondertussen terug komen aansluiten. . Van het peloton blijft er op 65 kilometer van de streep niet zo veel meer over. Ongeveer 35 renners kunnen nog mee. Almeida, die een kloofje moest dichten, is ondertussen terug komen aansluiten.

15:16 Voor Van Aert en co is deze natte slotrit nog niet zwaar genoeg. Het gaat hard. 15 uur 16. Voor Van Aert en co is deze natte slotrit nog niet zwaar genoeg. Het gaat hard.

15:14 15 uur 14. Breukjes in het peloton. Jumbo-Visma blijft maar van jetje geven in het peloton. In de bochtige afdaling ontstaan zo breukjes. Onder meer João Almeida, die gisteren indruk maakte bergop, moet een kloof dichten. . Breukjes in het peloton Jumbo-Visma blijft maar van jetje geven in het peloton. In de bochtige afdaling ontstaan zo breukjes. Onder meer João Almeida, die gisteren indruk maakte bergop, moet een kloof dichten.

15:12 15 uur 12. Vlasov heeft toch wat last na het akkefietje van daarnet. Hij krijgt medische bijstand van de wedstrijddokter. Het is niet meteen duidelijk wat er aan de hand is met de Rus, die 7e staat in de algemene stand. . Vlasov heeft toch wat last na het akkefietje van daarnet. Hij krijgt medische bijstand van de wedstrijddokter. Het is niet meteen duidelijk wat er aan de hand is met de Rus, die 7e staat in de algemene stand.

15:10 Vansevenant tegen het asfalt. In de afdaling van de Côte de Châteauneuf schuift Mauri Vansevenant onderuit. De jonge wolf van Quick Step-Alpha Vinyl krabbelt snel terug recht en zet zijn tocht verder. Ook Aleksandr Vlasov is even opgehouden door de val. . 15 uur 10. Vansevenant tegen het asfalt In de afdaling van de Côte de Châteauneuf schuift Mauri Vansevenant onderuit. De jonge wolf van Quick Step-Alpha Vinyl krabbelt snel terug recht en zet zijn tocht verder. Ook Aleksandr Vlasov is even opgehouden door de val.

15:07 15 uur 07. Pacher beschermt bollentrui van Madouas. Ook op de tweede klim van de dag pakt Quentin Pacher de volle buit, weliswaar in functie van ploegmaat Valentin Madouas. Er vallen nog 25 punten te rapen, Madouas is stilaan zeker van de bollentrui. . Pacher beschermt bollentrui van Madouas Ook op de tweede klim van de dag pakt Quentin Pacher de volle buit, weliswaar in functie van ploegmaat Valentin Madouas. Er vallen nog 25 punten te rapen, Madouas is stilaan zeker van de bollentrui.

15:00 Côte de Châteauneuf. Ondertussen is het peloton bezig aan de tweede klim van de dag. 5 kilometer aan 4,5 procent: ook de Côte de Châteauneuf is niet bepaald onoverkomelijk. Maar door het labeur van de gele brigade van Roglic zal ook deze klim pijn doen. . 15 uur . Côte de Châteauneuf Ondertussen is het peloton bezig aan de tweede klim van de dag. 5 kilometer aan 4,5 procent: ook de Côte de Châteauneuf is niet bepaald onoverkomelijk. Maar door het labeur van de gele brigade van Roglic zal ook deze klim pijn doen.

14:58 14 uur 58. Jumbo-Visma, dat er in het peloton de pees oplegt, staat voorlopig nog geen ontsnapping toe. De tien vluchters worden zo al snel opnieuw opgeraapt. . Jumbo-Visma, dat er in het peloton de pees oplegt, staat voorlopig nog geen ontsnapping toe. De tien vluchters worden zo al snel opnieuw opgeraapt.

14:55 14 uur 55. Zo dadelijk start de live-uitzending op Eén. Ook via onze livestream hoeft u natuurlijk niets te missen. . Zo dadelijk start de live-uitzending op Eén. Ook via onze livestream hoeft u natuurlijk niets te missen.

14:53 Quintana staat even stil. Nairo Quintana sukkelt met zijn achterwiel en krijgt even assistentie van zijn ploegauto. Het oponthoud is niet zo lang en in het peloton wordt er nog niet gevlamd. De Colombiaan hoeft zich dus niet al te druk te maken. . 14 uur 53. Quintana staat even stil Nairo Quintana sukkelt met zijn achterwiel en krijgt even assistentie van zijn ploegauto. Het oponthoud is niet zo lang en in het peloton wordt er nog niet gevlamd. De Colombiaan hoeft zich dus niet al te druk te maken.

14:49 14 uur 49. Er beweegt opnieuw vanalles in het peloton. Een groepje van pakweg tien renners probeert er vanonder te muizen. Jumbo-Visma controleert het grote pak en laat voorlopig begaan. . Er beweegt opnieuw vanalles in het peloton. Een groepje van pakweg tien renners probeert er vanonder te muizen. Jumbo-Visma controleert het grote pak en laat voorlopig begaan.

14:45 Van Aert verzekert zich van groen. Het plannetje van Van Aert heeft gewerkt, want hij graait de 3 punten mee bij de sprint in Levens. Zo zet hij zijn totaal op 61. Aangezien er nog maximaal 18 punten te rapen vallen, kan Roglic - als hij de etappe wint - zijn ploegmaat niet meer de loef afsteken. . 14 uur 45. Van Aert verzekert zich van groen Het plannetje van Van Aert heeft gewerkt, want hij graait de 3 punten mee bij de sprint in Levens. Zo zet hij zijn totaal op 61. Aangezien er nog maximaal 18 punten te rapen vallen, kan Roglic - als hij de etappe wint - zijn ploegmaat niet meer de loef afsteken.

14:41 14 uur 41. Ondertussen trekt Bauke Mollema eropuit. Ook Wout van Aert springt mee. Met de tussensprint in Levens in het vooruitzicht behoort dit wellicht tot zijn groene plan. . Ondertussen trekt Bauke Mollema eropuit. Ook Wout van Aert springt mee. Met de tussensprint in Levens in het vooruitzicht behoort dit wellicht tot zijn groene plan.

14:40 Opnieuw een leegloop, exit De Gendt. De exodus in het peloton zet zich verder. We noteren 7 nieuwe opgaves: Luke Rowe (Ineos Grenadiers) Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl) Albert Torres (Movistar) Campbell Stewart (BikeExchange-Jayco) Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Alexis Gougeard (B&B Hotels) . 14 uur 40. Opnieuw een leegloop, exit De Gendt De exodus in het peloton zet zich verder. We noteren 7 nieuwe opgaves: Luke Rowe (Ineos Grenadiers) Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) Michael Morkov (Quick-Step Alpha Vinyl) Albert Torres (Movistar) Campbell Stewart (BikeExchange-Jayco) Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) Alexis Gougeard (B&B Hotels)

14:37 Pacher pakt eerste bergpunten. Het peloton rond met de Côte de Levens de eerste kaap van de dag. Pacher pakt de 5 punten, Van Aert - vandaag opnieuw in een dienende rol - graait ook nog een puntje mee. . 14 uur 37. Pacher pakt eerste bergpunten Het peloton rond met de Côte de Levens de eerste kaap van de dag. Pacher pakt de 5 punten, Van Aert - vandaag opnieuw in een dienende rol - graait ook nog een puntje mee.

14:32 14 uur 32. Ook Harm Vanhoucke wordt al op achterstand gemeld. Onze landgenoot was de dichtste belager van Madouas in het bergklassement, maar een strijd tussen beide heren zal er op die manier niet van komen. . Ook Harm Vanhoucke wordt al op achterstand gemeld. Onze landgenoot was de dichtste belager van Madouas in het bergklassement, maar een strijd tussen beide heren zal er op die manier niet van komen.

14:30 14 uur 30. Amper 88 renners onderweg. Na gisteren waren er nog 96 renners, maar vandaag waren er opnieuw 8 niet-starters. Dat brengt het totaal aantal renners in het peloton op 88. Zo is het pak na een week koers zowaar gehalveerd. . Amper 88 renners onderweg Na gisteren waren er nog 96 renners, maar vandaag waren er opnieuw 8 niet-starters. Dat brengt het totaal aantal renners in het peloton op 88. Zo is het pak na een week koers zowaar gehalveerd.

14:28 14 uur 28. De achterdeur staat meteen wijd open in de eerste hellende kilometers. Onder andere Philippe Gilbert, Ethan Hayter en Bryan Coquard moeten de rol al lossen. Het zal niet lang duren voordat het pak helemaal uit elkaar geslagen wordt. . De achterdeur staat meteen wijd open in de eerste hellende kilometers. Onder andere Philippe Gilbert, Ethan Hayter en Bryan Coquard moeten de rol al lossen. Het zal niet lang duren voordat het pak helemaal uit elkaar geslagen wordt.

14:25 Madouas lek op een slecht moment. Aan de voet van de Levens staat bolleman Valentin Madouas plots aan de kant. Een bar slechte timing voor de Fransman, die vandaag wellicht aanvalsplannen had om zijn bergtrui te verdedigen. . 14 uur 25. Madouas lek op een slecht moment Aan de voet van de Levens staat bolleman Valentin Madouas plots aan de kant. Een bar slechte timing voor de Fransman, die vandaag wellicht aanvalsplannen had om zijn bergtrui te verdedigen.

14:23 Côte de Levens (2e cat.). De vlakke aanvangsfase ligt achter de rug, het klimwerk kan beginnen. Op de Côte de Levens, 6 kilometer aan 5,6 procent, kunnen de renners hun klimmersbenen al wat opwarmen. . 14 uur 23. Côte de Levens (2e cat.) De vlakke aanvangsfase ligt achter de rug, het klimwerk kan beginnen. Op de Côte de Levens, 6 kilometer aan 5,6 procent, kunnen de renners hun klimmersbenen al wat opwarmen.

14:18 14 uur 18. Ondertussen blijven de aanvalspogingen komen, maar voorlopig raakt niemand weg. . Ondertussen blijven de aanvalspogingen komen, maar voorlopig raakt niemand weg.

14:15 -2 bij Movistar. Het lijstje opgevers vandaag dikt opnieuw aan. Matteo Jorgenson, die gisteren zijn witte trui verloor op de flanken van de Turini, is niet meer gestart. Hij heeft nog te veel last van een val eerder deze week. Ook zijn ploegmaat Johan Jacobs houdt het vermoeid voor bekeken. . 14 uur 15. -2 bij Movistar Het lijstje opgevers vandaag dikt opnieuw aan. Matteo Jorgenson, die gisteren zijn witte trui verloor op de flanken van de Turini, is niet meer gestart. Hij heeft nog te veel last van een val eerder deze week. Ook zijn ploegmaat Johan Jacobs houdt het vermoeid voor bekeken.

14:10 14 uur 10. Poels voor de start: "Het wordt spektakel, de regen zorgt nog voor andere dimensie". Poels voor de start: "Het wordt spektakel, de regen zorgt nog voor andere dimensie"

14:06 Nat in Nice. Terwijl in het peloton de eerste prikjes plaatsvinden valt er nattigheid uit de lucht aan de Côte d'Azur. Het weer zal ongetwijfeld een bepalende factor worden, want straks wordt het draaien, keren en veel dalen op het glooiende parcours. Recht blijven is de boodschap. . 14 uur 06. Nat in Nice Terwijl in het peloton de eerste prikjes plaatsvinden valt er nattigheid uit de lucht aan de Côte d'Azur. Het weer zal ongetwijfeld een bepalende factor worden, want straks wordt het draaien, keren en veel dalen op het glooiende parcours. Recht blijven is de boodschap.

14:00 14 uur match begonnen On est parti! Voilà, de vlag wappert, de stieren worden losgelaten. Krijgen we vanaf kilometer één meteen vuurwerk?

13:51 13 uur 51. De wielen draaien al, want het peloton is al eventjes onderweg voor de geneutraliseerde openingsfase. Zo dadelijk wappert de vlag en dan kan het spektakel echt gaan beginnen. . De wielen draaien al, want het peloton is al eventjes onderweg voor de geneutraliseerde openingsfase. Zo dadelijk wappert de vlag en dan kan het spektakel echt gaan beginnen.

13:45 13 uur 45. Door de opgave van Holmes is ook Lotto-Soudal niet meer voltallig in koers. Het enige team dat nog op volle sterkte aan de rit zal beginnen is Ineos. Kan dat numerieke overwicht straks een voordeel zijn voor kopmannen Martínez en Yates? . Door de opgave van Holmes is ook Lotto-Soudal niet meer voltallig in koers. Het enige team dat nog op volle sterkte aan de rit zal beginnen is Ineos. Kan dat numerieke overwicht straks een voordeel zijn voor kopmannen Martínez en Yates?

13:40 13 uur 40. Het wordt een gevaarlijke rit. Als Primoz de rit wint neemt hij het groen over, maar dan blijft het in de ploeg. Daar kan ik mee leven. . Wout van Aert. Het wordt een gevaarlijke rit. Als Primoz de rit wint neemt hij het groen over, maar dan blijft het in de ploeg. Daar kan ik mee leven. Wout van Aert

13:38 13 uur 38. Van Aert: "Tevreden over deze week, de vorm is goed voor Sanremo". Van Aert: "Tevreden over deze week, de vorm is goed voor Sanremo"

13:33 Exit Gaudu. Ook David Gaudu komt vandaag niet meer aan de start. De kopman van Groupama-FDJ was gisteren nog mee in de vlucht, maar liet zich nog voor de slotklim terug uitzakken. Vandaag heeft hij wellicht geen zin meer in de natte en zware slotrit. . 13 uur 33. Exit Gaudu Ook David Gaudu komt vandaag niet meer aan de start. De kopman van Groupama-FDJ was gisteren nog mee in de vlucht, maar liet zich nog voor de slotklim terug uitzakken. Vandaag heeft hij wellicht geen zin meer in de natte en zware slotrit.

13:27 13 uur 27. Vansevenant voor de start: "Ontgoocheling van gisteren nog niet echt verteerd". Vansevenant voor de start: "Ontgoocheling van gisteren nog niet echt verteerd"

13:22 13 uur 22. Ik kreeg de laatste dagen veel vragen of ik hier nog graag ben en of ik het nog graag doe. Daarom wou ik een positief bericht de wereld in sturen. . Thomas De Gendt. Ik kreeg de laatste dagen veel vragen of ik hier nog graag ben en of ik het nog graag doe. Daarom wou ik een positief bericht de wereld in sturen. Thomas De Gendt

13:21 De Gendt klonk gisterenavond opvallend positief:. 13 uur 21. De Gendt klonk gisterenavond opvallend positief:

13:21 13 uur 21. De Gendt voor de start: "Niks is zeker in deze slotrit". De Gendt voor de start: "Niks is zeker in deze slotrit"

13:18 Daar gaan we weer. Ook vandaag wordt het minipeloton in Parijs-Nice nog wat verder uitgedund. Gaven deze middag al verstek: David de la Cruz (Astana) Damien Touzé (AG2R) Matt Holmes (Lotto-Soudal) . 13 uur 18. Daar gaan we weer Ook vandaag wordt het minipeloton in Parijs-Nice nog wat verder uitgedund. Gaven deze middag al verstek: David de la Cruz (Astana) Damien Touzé (AG2R) Matt Holmes (Lotto-Soudal)

13:13 13 uur 13. Minipeloton. Er is de voorbije week al veel inkt gevloeid over de vloedgolf aan opgaves in Frankrijk. Ook gisteren stapte er 15 man uit koers, wat het totaal aantal renners brengt op voorlopig amper 94 stuks, maar - wat had u dan gedacht - ook deze middag lopen de opgaves binnen. . Minipeloton Er is de voorbije week al veel inkt gevloeid over de vloedgolf aan opgaves in Frankrijk. Ook gisteren stapte er 15 man uit koers, wat het totaal aantal renners brengt op voorlopig amper 94 stuks, maar - wat had u dan gedacht - ook deze middag lopen de opgaves binnen.

13:03 13 uur 03. Roglic ademt niet eens, terwijl alle anderen hier briesen alsof ze op hun sterfbed liggen. Simon Yates, 2e in de stand. Roglic ademt niet eens, terwijl alle anderen hier briesen alsof ze op hun sterfbed liggen. Simon Yates, 2e in de stand

11:36 11 uur 36. Verraderlijke slotrit met Col d'Èze. De 8e en laatste rit wordt geen lachertje. Van Nice naar Nice tekende de organisatie een korte maar pittige rit uit van 115 kilometer. Onderweg liggen 5 beklimmingen, we beginnen met 3 cols van 2e categorie, gevolgd door 2 cols van 1e categorie. De beruchte Col d'Èze (6km aan 7,6%) is de laatste hindernis van de dag, maar dit jaar is die nog een tikkeltje lastiger dan anders. De klim wordt van een andere zijde aangesneden, met onderweg een moordende kilometer aan 12,6 procent. Conclusie: het wordt redden wie zich redden kan. . Verraderlijke slotrit met Col d'Èze De 8e en laatste rit wordt geen lachertje. Van Nice naar Nice tekende de organisatie een korte maar pittige rit uit van 115 kilometer. Onderweg liggen 5 beklimmingen, we beginnen met 3 cols van 2e categorie, gevolgd door 2 cols van 1e categorie.

De beruchte Col d'Èze (6km aan 7,6%) is de laatste hindernis van de dag, maar dit jaar is die nog een tikkeltje lastiger dan anders. De klim wordt van een andere zijde aangesneden, met onderweg een moordende kilometer aan 12,6 procent. Conclusie: het wordt redden wie zich redden kan.



