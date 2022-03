Van tienersensatie naar speelbal van misnoegde fans: is Marcus Rashford op weg naar uitgang bij United?

Zijn belabberde invalbeurt sprak boekdelen. In de Manchester Derby kreeg Marcus Rashford een halfuur om het tij te keren voor United. Maar de voormalige tienersensatie is al even zijn x-factor kwijt. Voor het eerst twijfelt het kind van het huis over de toekomst bij zijn Manchester United.

Wat waren ze mooi, de tienerjaren van Marcus Rashord. Een 17-jarige pupil van Manchester United maakte zijn debuut voor het A-elftal in de Europa League tegen Midtjylland. Onbevangen laat de aalvlugge flankspeler Old Trafford met 2 parels kirren van het plezier. De trouwe aanhang van The Reds was meteen verknocht aan hun nieuwste tienersensatie. Wanneer hij een maand later de Manchester Derby beslist met een heerlijke treffer, gaat zijn naam een eigen leven leiden buiten het stadion. Manchester United heeft zijn volgende ster al in bezit.

De ster van Manchester, ook naast het veld Premier League Marcus Rashford ontvangt ereteken voor sociaal werk: "Elk kind verdient een kans"

Marcus Rashford groeit niet alleen op het veld uit tot een fenomeen. Ook naast het veld toont de jonge Engelsman zijn onversneden klasse. In maart 2020 startte hij een campagne om er voor te zorgen dat geen kind tijdens de coronacrisis honger zou lijden. Een actie die de vaste basispion van United een ereteken opleverde. Op het veld valt Rashford de laatste maanden niet meer in de prijzen. Onder Ralf Rangnick verwarmt hij meer de bak dan hem lief is. Tijdens de weinige momenten die hij krijgt om zich te bewijzen, kan hij niet meer als vanouds schitteren. Gepasseerd in de pikorde door ander jeugdig geweld: Sancho en Elanga. Dat zet Rashford aan tot nadenken. Over zijn eigen spel, maar ook over zijn toekomst bij Manchester United. "Marcus Rashford twijfelt over zijn toekomst omdat hij bezorgd is over het aantal minuten die hij maakt", maakt transfergoeroe Fabrizio Romano bekend.

Zondebok van zwalpend United