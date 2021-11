Marcus Rashford ontvangt ereteken voor sociaal werk: "Elk kind verdient een kans"

Marcus Rashford heeft in Windsor Castle een Member of the British Empire (MBE) ontvangen. De 24-jarige spits van Manchester United kreeg de erkenning voor zijn inzet voor kinderen die in armoede leven. Hij droeg de koninklijke orde op aan zijn moeder, die in moeilijke omstandigheden vijf kinderen grootbracht, en zal de medaille die hij door prins William opgespeld kreeg, dan ook aan haar schenken.