"The Kingmaker van het wielrennen heeft banden met Kremlin, maar UCI neemt geen afstand"

The Kingmaker en zijn complotten bij de UCI

Een duidelijk signaal op het eerste zicht, maar niet verregaand voor wie zich meer verdiept in de achterkamerpolitiek van het wielrennen. Dat is exact wat Sporza-journalist David Naert deed voor onze podcast De Tribune. Hij raakte naar eigen zeggen gedegouteerd.

In 2013 werd Pat McQuaid weggestemd bij de UCI en werd Brian Cookson voorzitter. Niemand die dat had verwacht.

"Het is Makarov die in 2013 een complot smeedde tegen UCI-voorzitter Pat McQuaid waardoor McQuaid werd weggestemd en Brian Cookson voorzitter werd. Niemand had verwacht dat Cookson toen McQuaid zou opvolgen."

Die man uit Turkmenistan is Igor Makarov (foto). Zijn bijnaam in de wielerwereld is veelzeggend: "The Kingmaker".

"UCI-voorzitter David Lappartient is door Rusland in het zadel geholpen. Eerst bij de Europese wielerbond en sinds enkele jaren bij de UCI, waar hij contacten onderhoudt met mensen van bedenkelijk allooi uit onder meer Turkmenistan."

Banden met het Kremlin

De kans dat u nog niet van Igor Makarov gehoord heeft, is bestaand. Nochtans is hij een grote naam achter de schermen van het internationale wielrennen.

Makarov is geboren in Turkmenistan en maakte fortuin met... olie en gas. Zijn vermogen wordt geschat rond de twee miljard dollar. Behalve voor natuurlijke grondstoffen heeft Makarov ook een voorliefde voor wielrennen. In zijn jonge jaren was hij zelf lid van de nationale ploeg van de Sovjet-Unie.

Hij was tussen 2010 en 2016 voorzitter van de Russische wielerbond, is daar nog altijd erevoorzitter, stond aan de wieg van de wielerploeg Katjoesja en zetelt tot op vandaag in het bestuur van de UCI en de Europese wielerbond.

"Makarov is een oligarch met een duistere verzameling aan bedrijven, die naar verluidt nauwe banden heeft met het Kremlin. Dan weet je dat dat eigenlijk met president Poetin is. Hij werd geboren in Turkmenistan, maar noemt zichzelf een Rus."