Ook de UCI volgt: geen Russische of Wit-Russische teams meer in de koers

De beslissing van de UCI volgt op de oproep van het Internationaal Olympisch Comité IOC om Rusland en Wit-Rusland te weren uit de internationale sportwereld na de Russische inval in Oekraïne.



De UCI schrapt voorlopig alle licenties van Russische en Wit-Russische wielerteams, waarvan de Russische procontinentale ploeg Gazprom-Rusvelo de bekendste is.



Renners uit beide landen kunnen individueel wel nog deelnemen aan wedstrijden, maar niet onder de vlag van hun land. Ook de nationale teams van Rusland en Wit-Rusland zijn niet langer welkom op grote kampioenschappen.



De UCI heeft voorts zijn steun uitgesprokenen aan Oekraïne en de Oekraïense bevolking en laat weten dat renners uit het land welkom zijn in het trainingscentrum van de UCI in Zwitserland.