Succescoach Ivan Lendl moet Andy Murray weer naar de top loodsen

Hun eerste samenwerking begon in 2012, toen Murray de US Open won. Het jaar daarop schreef hij als eerste Brit in 77 jaar Wimbledon op zijn naam.

Murray voegde in 2016 - na een hereniging met de achtvoudige grandslamwinnaar - een nieuwe eindzege op Wimbledon toe aan zijn erelijst. Onder Lendl won de Schot ook twee olympische gouden medailles en werd hij de nummer één van de wereld.

De breuk van 2 jaar eerder leek helemaal vergeten... Tot ook de tweede samenwerking eindigde in het najaar van 2017.

Murray nam in december afscheid van Jamie Delgado, die nu samenwerkt met de Canadees Denis Shapovalov. De Brit werkte tot na de Australian Open kort samen met de Duitser Jan De Witt en deed daarna een beroep op zijn oude vriend Dani Vallverdu om hem te begeleiden tijdens de voorbije toernooien in Rotterdam, Doha en Dubai.

De 34-jarige Murray is in de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op de toernooien in Indian Wells en Miami, waarvoor hij een uitnodiging heeft ontvangen. De Schot, nu 84e op de wereldranglijst, had al laten weten dat hij het gravelseizoen zou overslaan.

Murray hoopt op een kickstart van Lendl om er weer helemaal te staan in het grasseizoen.