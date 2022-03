De Sporza-sterren voor de Strade Bianche: een regenboogprimeur in Siena?

***

Pogacar stond er wel al in de UAE Tour, de Tour de France van zijn werkgever. Luik en Lombardije heeft hij al kunnen afvinken en de Sloveen is ook dit voorjaar op monumentenjacht. Waarom dan niet en passant "het zesde monument" meegraaien?

Ex-winnaar Alaphilippe mikt op de Waalse klassiekers in het tweede deel van april en zit dus nog lang niet aan zijn vormpiek. Een regenboogtrui op het hoogste schavotje, dat hebben ze in Siena evenwel nog niet gezien. Alaphilippe zal die kans niet laten liggen.

**

Bahrain Victorious was prominent aanwezig in het Vlaamse openingsweekend. Matej Mohoric stormde de Muur van Geraardsbergen op. De Sloveense kampioen plooit nooit en zal ook op de settori sterrati op tafel kloppen.

Wonderbenen, Alejandro Valverde heeft ze op zijn 41e nog altijd niet moeten inleveren. In zijn afscheidstournee oogt Valverde nog gretiger dan anders.

Dat neemt niet weg dat Tiesj Benoot meer dan zijn plekje waard is in deze categorie. Benoot boekte hier in 2018 zijn eerste profzege en is met superbenen teruggekeerd van de Teide.

Eerlijk is eerlijk: Tom Pidcock hebben we van deze stoel moeten schoppen na zijn laattijdige afzegging.

*

Tim Wellens miste zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad, maar noemt zichzelf resoluut "een kanshebber" voor de overwinning in deze Strade Bianche. De aangekondigde weersomstandigheden leverden de nummer 3 van 2017 alvast een brede glimlach op.

Ineos moet door de afwezigheid van Pidcock het geweer van schouder veranderen. Olympisch kampioen Richard Carapaz werd ingevlogen vanuit Ecuador, maar onze jury gelooft nog iets meer in zijn landgenoot Jhonatan Narvaez. Hij was in de Omloop en Kuurne misschien wel de evenknie van zijn Britse kopman.

Zijn knie is de jongste maanden af en toe een kwelgeest geweest voor Benoît Cosnefroy, maar de Fransman boekt elk jaar progressie. Met zijn explosiviteit voelt het speerpunt van AG2R-Citroën zich in zijn sas op de Toscaanse heuvels.

Jakob Fuglsang hoef je niets meer te leren over deze klassieker. De Deen vloekte na zijn 2e plaats in 2019 en heeft dankzij zijn MTB-verleden een streepje voor.

De lijst wordt afgesloten door een van de ontdekkingen van dit seizoensbegin. Alessandro Covi is alomtegenwoordig in de eerste koersweken. De debutant zal misschien nog wat groen lachen als hij Montalcino doorkruist. Hij werd er vorig jaar 2e in de grindrit van de Giro. Als bliksemafleider van Pogacar kan hij hier misschien wel zijn slag slaan.