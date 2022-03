Tadej Pogacar rondt weergaloze solo van 50 kilometer af in Strade Bianche

Fase per fase

Fase per fase

16:36 16 uur 36. Top 8. Pogacar, Valverde, Asgreen, Valter, Narvaez, Bilbao, Simmons en Wellens. De Tier is 12e. . Top 8 Pogacar, Valverde, Asgreen, Valter, Narvaez, Bilbao, Simmons en Wellens. De Tier is 12e.

16:35 16 uur 35. Een dolgelukkige Valverde wordt 2e, Asgreen is 3e. . Een dolgelukkige Valverde wordt 2e, Asgreen is 3e.

16:35 16 uur 35. Wauw! Pogacar rondt solo van 50 km af en wint de Strade Bianche. Wauw! Pogacar rondt solo van 50 km af en wint de Strade Bianche

16:34 16 uur 34. Tadej Pogacar! Hij had al een plekje in de galerij van de groten, maar na vandaag zet hij nog wat meer zijn stempel in de wielergeschiedenis. Tadej Pogacar wint de Strade Bianche na een solo van 50 kilometer. . Tadej Pogacar! Hij had al een plekje in de galerij van de groten, maar na vandaag zet hij nog wat meer zijn stempel in de wielergeschiedenis. Tadej Pogacar wint de Strade Bianche na een solo van 50 kilometer.

16:33 16 uur 33. De laatste snokjes: alle hoogtemeters zijn voorbij. Een enthousiaste menigte schreeuwt hem naar de streep. . De laatste snokjes: alle hoogtemeters zijn voorbij. Een enthousiaste menigte schreeuwt hem naar de streep.

16:33 16 uur 33. Pogacar deelt zelfs een high five uit aan een Sloveense fan. Pogacar deelt zelfs een high five uit aan een Sloveense fan

16:32 Laatste km. Ultimo chilometro. Of wat had u gedacht? Tadej Pogacar zal zo meteen zijn monsterlijke solo van 50 kilometer glansrijk afronden. . 16 uur 32. Laatste km. Ultimo chilometro. Of wat had u gedacht? Tadej Pogacar zal zo meteen zijn monsterlijke solo van 50 kilometer glansrijk afronden.

16:30 16 uur 30. De felicitaties stromen nu al binnen voor Pogacar. Hij moet die zware Via Santa Caterina nog verteren, maar dat wordt ook voor hem kippenvel. . De felicitaties stromen nu al binnen voor Pogacar. Hij moet die zware Via Santa Caterina nog verteren, maar dat wordt ook voor hem kippenvel.

16:28 16 uur 28. Wellens, Narvaez en Simmons hebben het gezelschap gekregen van Valter en Bilbao, maar de dichtste ereplaatsen lijken weg. . Wellens, Narvaez en Simmons hebben het gezelschap gekregen van Valter en Bilbao, maar de dichtste ereplaatsen lijken weg.

16:25 16 uur 25. Nog 6 kilometer en de stijl van Pogacar is er eentje van een arbeider geworden. Dat is geen schande. Ook al loopt de chrono terug - zo'n 50 seconden -, het is al lang boeken toe. . Nog 6 kilometer en de stijl van Pogacar is er eentje van een arbeider geworden. Dat is geen schande. Ook al loopt de chrono terug - zo'n 50 seconden -, het is al lang boeken toe.

16:21 16 uur 21. Simmons, Wellens en Narvaez grijpen voorlopig naast de podiumpremies. Het wordt niet simpel om de brokken met Asgreen en Valverde nog te lijmen. . Simmons, Wellens en Narvaez grijpen voorlopig naast de podiumpremies. Het wordt niet simpel om de brokken met Asgreen en Valverde nog te lijmen.

16:20 16 uur 20. En overmorgen begint Tirreno-Adriatico al voor Tadej Pogacar ... Karl Vannieuwkerke. En overmorgen begint Tirreno-Adriatico al voor Tadej Pogacar ... Karl Vannieuwkerke

16:19 16 uur 19. Valverde en Asgreen kijken niet om. The best of the rest, het heeft ook wel iets. Eén iemand stak er alvast met kop en schouders bovenuit. . Valverde en Asgreen kijken niet om. The best of the rest, het heeft ook wel iets. Eén iemand stak er alvast met kop en schouders bovenuit.

16:17 16 uur 17. Valverde is naar Asgreen gesprongen. Liggen de mannen voor het podium hiermee vast? . Valverde is naar Asgreen gesprongen. Liggen de mannen voor het podium hiermee vast?

16:17 11/11. De verschillen op de top van Le Tolfe, waar Van der Poel vorig jaar verwoestend uithaalde. Pogacar Asgreen op 56" Wellens, Valverde, Simmons en Narvaez op 1'10" peloton op 1'32" . 16 uur 17. 11/11 De verschillen op de top van Le Tolfe, waar Van der Poel vorig jaar verwoestend uithaalde. Pogacar Asgreen op 56" Wellens, Valverde, Simmons en Narvaez op 1'10" peloton op 1'32"

16:13 16 uur 13. 37 kilometer geleden begon Pogacar aan zijn solo. Zo meteen begint hij aan de laatste strook van de dag: Le Tolfe. . 37 kilometer geleden begon Pogacar aan zijn solo. Zo meteen begint hij aan de laatste strook van de dag: Le Tolfe.

16:10 16 uur 10. Een motor maakt Pogacar ei zo na het leven zuur, maar Pogacar overleeft ook die hindernis. Nog 15 kilometer: ook de Sloveen smacht wellicht naar het einde. . Een motor maakt Pogacar ei zo na het leven zuur, maar Pogacar overleeft ook die hindernis. Nog 15 kilometer: ook de Sloveen smacht wellicht naar het einde.

16:09 16 uur 09. Er is wat verval bij Pogacar. Dat is ook logisch, maar het is nog altijd niet spectaculair genoeg. . Er is wat verval bij Pogacar. Dat is ook logisch, maar het is nog altijd niet spectaculair genoeg.