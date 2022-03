Uw gids voor de Strade Bianche 2022: parcours, deelnemers, livestream

Zo was het vorig jaar:

Een elitegroepje met alleen maar ronkende namen trok de finale in, Wout van Aert beschikte niet over zijn allerbeste benen en moest een bisnummer uit zijn hoofd zetten.

Het parcours:

Na die laatste stofstrook wacht de renners nog 12 kilometer tot de finish in Siena. Die ligt op de Piazza del Campo na een zeer zware slotkilometer op de Via Santa Caterina (piek van 16 procent).

Het parcours wordt natuurlijk gekruid door de grindwegen. In totaal wordt 63 kilometer op het bord van de renners gelegd, verdeeld over 11 "settori sterrati".

Wat goed is, hoef je meestal niet te veranderen. De organisatie bevriest dan ook de succesformule van deze grindklassieker: omschrijf het gerust als de hellingen van Luik-Bastenaken-Luik in het stofjasje van Parijs-Roubaix.

Kijktip: beleef nog eens de edities van de voorbije jaren

Deelnemerslijst:

De winnaars van de jongste edities ontbreken: Mathieu van der Poel (2021) revalideert, Wout van Aert (2020) laat voor het eerst de Strade Bianche links liggen en kiest voor Parijs-Nice.

Ook Zdenek Stybar (2015) en Michal Kwiatkowski (2014 en 2017) zijn opvallende afwezigen.

De rol van topfavoriet is dan misschien weggelegd voor Julian Alaphilippe, winnaar in 2019. Al zal de wereldkampioen op zijn best moeten zijn op Tadej Pogacar af te stoppen. De Sloveen werd vorig jaar 7e in Siena.

Tiesj Benoot won in 2018 en staat na zijn sterk openingsweekend met stip genoteerd.

Het lijstje potentiële smaakmakers ziet er veelbelovend uit: onder meer Romain Bardet, Jakob Fuglsang, Sergio Higuita, Quinn Simmons, Matej Mohoric, Tom Dumoulin, Greg Van Avermaet, Alejandro Valverde en Tim Wellens zullen een rugnummer opspelden.

Een speciale vermelding is er voor Tom Pidcock. Hij debuteerde vorig jaar met een 5e plaats en heeft dankzij zijn technische bagage als wereldkampioen veldrijden en olympisch MTB-kampioen meer dan een streepje voor.

De afwezigen hebben ongelijk? Zoek op uw deelnemerslijst alvast niet naar onder meer Davide Formolo, Maximilian Schachmann, Vincenzo Nibali, Sonny Colbrelli, Peter Sagan en Philippe Gilbert. Zij hebben andere plannen.