Topschaker Sergej Karjakin verdedigt vurig de Russische invasie, schaakbond FIDE opent strafzaak

Sergej Karjakin werd op zijn 12e al grootmeester schaken, toen de jongste uit de geschiedenis. Het bekendst is hij van zijn duel om de wereldtitel tegen Magnus Carlsen in 2016. Karjakin leek op weg naar de titel, maar verloor uiteindelijk in de tiebreaks.

Ondanks die nederlaag werd Karjakin nadien als een held van het vaderland ontvangen door president Vladimir Poetin. Tot 2009 vertegenwoordigde hij nochtans Oekraïne, want hij werd geboren in Simferopol, een stad op de Krim.

Toen die Krim in 2014 door Rusland geannexeerd werd, juichte Karjakin dat dan ook toe, wat hem op heel wat tegenwind van zijn Russische collega's kwam te staan. Maar dat is nog niets vergeleken met de huidige controverse.

Een eerste uitbarsting van het patriottisme van Karjakin zagen we enkele maanden geleden, toen hij zijn landgenoot Daniil Doebov bijna onomwonden een landverrader noemde, omdat hij Carlsen had bijgestaan in zijn titelduel tegen Jan Nepomniasjtsji.