Nigeriaanse sprintster Okagbare 10 jaar geschorst na gebruik van groeihormonen

Okagbare won op de Olympische Spelen van Peking in 2008 nog zilver in het verspringen. Ze werd eerder al op non-actief gezet omdat ze voor de Spelen in Tokio positief had getest op een groeihormoon.

De 33-jarige Nigeriaanse kwam op 31 juli 2021 wel in actie op de Olympische Spelen. Ze schopte het op de 100 meter tot de halve finales, maar werd dan voorlopig geschorst.

Op het WK van 2013 won Okagbare ook zilver in het verspringen en brons op de 200 meter.