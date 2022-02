"Geen reden waarom België niet met een curlingteam op de Winterspelen kan geraken"

Vijftien jaar geleden was een Canvas-programma de aanzet om een Belgisch bobsleeteam op de Olympische Winterspelen te krijgen. Met succes, want in Peking staat voor de vierde keer op een rij een Belgische bob aan de start van de Winterspelen. Kan curling dat voorbeeld volgen?

Curling wordt niet altijd serieus genomen als olympische sport. "Het is een échte sport die veel precisie vergt", zegt Price Atkinson, Amerikaans sportjournalist die onder meer een podcast over curling heeft. "De grappen stoppen meestal nadat men het eens geprobeerd heeft want het is veel moeilijker dan het op tv lijkt."

Steve Cram, gewezen topatleet én atletiekcommentator voor BBC, is al verschillende Winterspelen commentator bij curling. "Curling is fysiek niet zo zwaar als atletiek, hoewel er toch ook een fysiek aspect meespeelt."



"Voor mij gaat het meer om de psychologie en de strategie, én het kunnen plaatsen van de stenen op de centimeter of millimeter nauwkeurig. Niet evident wanneer je onder immense druk staat."



"De sport is ook erg veranderd,” zegt Price Atkinson. "De tijd dat men wat pinten dronk, dan het ijs op ging om te curlen en nadien weer de kroeg indook, wel dat is verleden tijd. Dit zijn allemaal topatleten die heel veel trainen, ook buiten de ijshal. Meestal hebben ze ook een sportpsycholoog en voedingsdeskundige in hun team."