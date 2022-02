Bart Swings aan de vooravond van de massastart: "Ik heb er alles voor gedaan"

Bart Swings kwam in actie op de tweede dag van de Winterspelen en hij zal straks ook op de voorlaatste dag nog schaatsen. Zijn laatste race is wel al meer dan een week geleden. Hoe bracht hij die tijd door?

"Halve finale is zeker geen formaliteit"

Swings moet eerst een halve finale overleven voor hij mag strijden om de medailles. "Dat is zeker geen formaliteit. Afgelopen seizoen zag je altijd een paar verrassingen in de halve finales."

"Lee en Mantia mijn grootste concurrenten"

Anders dan bij de andere schaatsonderdelen heb je het in de massastart niet allemaal in eigen hand. "Het is heel belangrijk dat je de wedstrijd kunt lezen, want je kunt op voorhand moeilijk voorspellen wie wat zal doen."

"De Olympische Spelen zijn ook een totaal andere wedstrijd. Sommigen zullen nu misschien meer durven te bluffen, anderen juist niet. Ik durf meer dan vroeger te bluffen, maar dat kan ook verkeerd uitpakken. Ik zal mijn momenten moeten kiezen."

Swings heeft naar eigen zeggen geen vast plan in zijn hoofd, maar zal wel enkele schaatsers extra in het oog houden. "Ik denk dat Lee en Mantia mijn grootste concurrenten worden."

"Lee is de regerende kampioen en zal weer supersterk zijn. Net als Joey (Mantia) is hij heel snel op het einde. Daar moet ik voor oppassen in de sprint."