Geen olympisch diploma voor Swings: "Maar op massastart staat er veel meer op het spel"

Bart Swings geeft het eerlijk toe: veel zin had hij niet in de olympische 10 kilometer. "Ja, ik keek er toch een beetje tegenop", zegt hij. "Het is een lange afstand en die kan echt veel pijn doen."

"Ik ben moe, maar wel tevreden. Ik kon strakke rondjes rijden en pak een persoonlijk record op een laaglandbaan. Dat geeft dus wel vertrouwen. Het is jammer dat ik mijn wedstrijd niet kon winnen, want dan was een top 8 mogelijk geweest."

Swings nam het in zijn heat op tegen de Canadese titelverdediger Ted-Jan Bloemen. "Op 8 rondjes van het einde begon het echt pijn te doen, maar dan kreeg ik Ted-Jan in het vizier", vertelt Swings. "Dat gaf vertrouwen, maar hij kon nog net iets meer versnellen."

Swings, in Pyeongchang goed voor zilver op de massastart, benaderde de 10 kilometer als "een doorgedreven training". "Toch had ik stiekem gehoopt op een olympisch diploma, maar ik kwam een kleine seconde tekort."

"19 februari (de massastart, red) staat er veel meer op het spel. Ik kijk er al naar uit om aan de voorbereidingen te beginnen, maar morgen ga ik eerst genieten van mijn 31e verjaardag. Ik doe het 2 dagen rustig aan en dan begin ik toe te werken naar de massastart."