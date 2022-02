VIDEO: Golden State wordt "at the buzzer" genekt door driepunter van Denver

Jokic was de topschutter met 35 punten, waarvan 24 in de 2e helft. De center plukte ook 17 rebounds en deelde 8 assists uit. Bij een alweer matig Golden State miste Stephen Curry 6 van zijn 7 driepunters, al was hij met 25 punten wel de topscorer van zijn team.



"De recente resultaten zijn teleurstellend", zegt coach Steve Kerr. "Misschien had ik zelf ook een paar dingen anders moeten doen." De Warriors verloren 4 van hun laatste 10 wedstrijden en tellen nu al 7 nederlagen meer dan leider Phoenix, dat het zelf niet onder de markt had met laagvlieger Houston: 124-121.



In Phoenix gooide topscorer Devin Booker na het verstrijken van de tijd droogjes de bal binnen over de lengte van het veld.