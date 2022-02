Alessandro Covi lost Rune Herregodts af in Ruta del Sol na sterk nummer bergop

De tweede rit, met Herregodts in de gele leiderstrui na zijn knappe zege van gisteren, was er opnieuw eentje voor de sterke mannen.

Een kopgroep kon de klassementsmannen vandaag niet verrassen, op de pittige slotklim mét kasseien op het einde konden die onderling voor de zege knokken.

Voor Herregodts ging het al vlug te snel bergop. De jonge knaap van Sport Vlaanderen loste meteen toen het voorwiel omhoog ging.

Alessandro Covi versnelde al vroeg in de klim. Miguel Angel Lopez (Astana) en Ivan Romira Sosa (Movistar) deden er alles aan om dichterbij te komen, maar dat lukte niet.

Ook twee Belgen gingen bergop mee met de besten. Steff Cras (Lotto-Soudal) werd erg knap 4e, Dries Devenyns (Quick Step) een seconde verderop 5e.

Het is voor Covi al de tweede zege van het seizoen. Vorige week was hij ook al de beste in de Ronde van Murcia. Hij is meteen ook de nieuwe leider in de Ruta del Sol.