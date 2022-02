Mercedes bevestigt nu ook de terugkeer van Lewis Hamilton: "44 is back"

Mercedes liet nu via de sociale media-kanalen weten dat Hamilton ook volgend seizoen aanblijft. Met de boodschap: "44 is back", mogen alle speculaties de koelkast in. Hamilton werd een tijdje geleden ook al toegevoegd aan de aanwezigheidslijst van de wagenlancering van Mercedes komende vrijdag in Silverstone.

Nadat Hamilton de wereldtitel in het ultieme slot in de laatste GP in Abu Dhabi verloor aan Max Verstappen gingen heel wat geruchten de ronde. Hamilton verdween een tijdje uit het openbaar, maar begin februari liet hij dan toch weer van zich horen op sociale media.

Hamilton is inmiddels weer terug in Engeland om zich voor te bereiden op komend seizoen. Deze vrijdag zal hij in Silverstone aanwezig zijn bij de presentatie van de nieuwe Mercedes W13-bolide. Het nieuwe F1-seizoen gaat op 20 maart van start in Bahrein.