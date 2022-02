Lewis Hamilton lijkt er opnieuw klaar voor: "Ik was weg, nu ben ik terug"

Niet dat iemand zich zorgen maakte om Lewis Hamilton, maar de voorbije weken leek de Brit zich wel af te sluiten van de wereld. De Mercedes-rijder antwoordde zelfs niet op de berichtjes van FIA-topman Ben Sulayem.



Hamilton had duidelijk wat tijd nodig om de dramatische ontknoping van het Formule 1-seizoen te verwerken. Hij leek op weg naar zijn 8e wereldtitel, maar concurrent Max Verstappen profiteerde in de allerlaatste ronde van de allerlaatste GP nog optimaal van een Safety Car-situatie.



Maar nu vertoeft Lewis Hamilton na enkele weken stilte dus opnieuw onder de mensen. De Brit is met vakantie in de VS en postte zaterdag een kiekje op zijn sociale media. "Ik was weg. Nu ben ik terug", stelt hij zijn fans gerust.



De batterijen lijken opgeladen om over ruim een maand weer aan de bak te gaan. Op 20 maart begint het nieuwe Formule 1-seizoen met de GP van Bahrein.