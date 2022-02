Evy Poppe: "Blij dat ik de ballen had om voor het eerst mijn double front flip te doen"

Evy Poppe gooide bij haar laatste sprong haar laatste troefkaart op tafel in de hoop om alsnog de finale te halen: de double front flip. "Dat is een trick die niemand doet, een heel moeilijke."

"Ik ben heel blij dat ik de ballen had om het te doen, want het is toch een mentaal spel om het te durven. Het was even verstand op nul zetten en gaan. Alleen spijtig dat ik hem niet kon landen. Hopelijk volgende keer."

Poppe kijkt tevreden terug op haar eerste olympische avontuur. "Ik ben heel blij met wat ik allemaal heb kunnen doen. Ik keer met een grote glimlach terug naar huis."