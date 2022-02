Geen medaille voor afscheidnemende Shaun White, goud voor Ayumu Hirano

The Last Dance. Dat waren deze Spelen voor de Amerikaan Shaun White. Op zijn 35e hoopte de legende nog een keer uit te pakken in de halfpipe. White ging met de 4e score de finale in en was zeker niet de topfavoriet. Al was hij misschien wel de publiekslieveling.

Zijn eerste run was meer dan degelijk, maar het volstond niet voor een plaatsje in de top. En dus pakte hij uit in run twee. Hij begon met een 1440 en ook de Double McTwist 1260 - een trick die hij ooit bedacht - zat in zijn run. Zijn score van 85 punten bezorgde hem heel even plek 2, maar voor de laatste run stond hij op nummer 4.

Hij moest dus nog net iets beter doen om helemaal een sprookjesachtig einde aan zijn carrière te breien. En dat lukte niet. Bij zijn derde run kwam hij ten val. White kreeg een staande ovatie van het aanwezige publiek, veegde de tranen uit zijn ogen en stond klaar om zijn opvolger te feliciteren.

