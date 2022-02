Veteraan Shaun White blijft koel na val in 1e run en staat in finale van de halfpipe

Shaun White is nog steeds de bekendste snowboarder bij het brede publiek. Op zijn 5e Winterspelen is hij op zoek naar een 4e gouden medaille in de halfpipe. Maar in de kwalificaties kreeg hij het al even warm tegen al dat jong geweld.

Hij viel in zijn eerste run tijdens nochtans een van zijn favoriete tricks en stond zo pas 19e. Alleen de top 12 stoot door naar de finale. Ondertussen hadden 3 van de 4 Japanse boarders en de Australiër James Scotty al wel hoge scores neergezet.

White moest in zijn tweede run dus foutloos blijven en dat deed hij ook. Hij bleef ijzig kalm en bracht dezelfde run nu wel tot een goed einde. Toen hij zijn laatste trick kon landen, juichte hij zichtbaar opgelucht.

Met zijn score van 86,25 punten mocht hij als vierde door naar de finale. Ayumu Hirano zette de toon met 93,25 punten.

Vrijdag probeert White geschiedenis te schrijven en opnieuw een medaille te pakken op zijn favoriete onderdeel. Daarna bergt hij zijn snowboard op. Voor competities dan toch.