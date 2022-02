NBA: Fenomenale Antetokounmpo overklast LeBron James in topaffiche

In een teleurstellend seizoen verkommeren de LA Lakers momenteel op een 9e plek in het Westen. Tot overmaat van ramp ontvingen LeBron James en co vannacht titelverdediger Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo.



Vanaf het eerste quarter bouwden de Bucks hun voorsprong gestaag uit om vervolgens nooit meer echt in de problemen te komen. Dankzij de 44 punten, 14 rebounds en 8 assists van Antetokounmpo won Milwaukee uiteindelijk met 116-131.



De 27 punten van LeBron James waren niet meer dan een doekje voor het bloeden bij de Lakers.



(Lees voort onder de video)