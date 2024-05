LIVE (1-0): Grijpt Atalanta, met een sterke De Ketelaere, Marseille ook na de rust naar de keel?

Ones to watch

Gianluca Scamacca is in bloedvorm. De Italiaanse spits scoorde in 8 van zijn laatste 10 wedstrijden. Na zijn moeilijk seizoen bij West-Ham heeft hij terug de beste versie van zichzelf gevonden in Bergamo.



Aan de andere kant staat er ook een prijsschutter op het veld: Pierre-Emerick Aubameyang legde er deze campagne al 10 in het mandje. Hij is trouwens topschutter aller tijden in de Europa League met 34 stuks. Kan de voormalige superster opnieuw met scherp schieten in zijn favoriete competitie?