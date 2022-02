"Het is al heel mooi dat medaillekansen in shorttrack mogelijk zijn"

Stijn Desmet schaatst in de 2e van 6 kwartfinales vanaf 12 u. "Ik schat zijn kansen zeer goed in", vertelt De Deyne. "Het is een van zijn betere afstanden en hij heeft dit jaar al getoond dat hij heel veel capaciteiten heeft. Ik verwacht een halve finale, de finale zal heel mooi zijn." Het gaat vandaag door tot de finale. Op de 500m enkele dagen geleden viel Stijn Desmet en werd hij gediskwalificeerd. "Dat draagt hij niet meer mee. Dat hoort bij shorttrack. Een valpartij is snel gebeurd. Wij leren om ons daar heel snel over te zetten." Shorttrack blijft een eigenaardige sport, waar de factor geluk meeschaatst: "Het is niet altijd de beste die wint, het is ook de slimste. Maar als je sterk genoeg bent, wint toch de snelste of de beste. De 10 olympische medailles van de Italiaanse Fontana bewijzen dat. Je moet ook durven de rit te beheersen." Zowel Hanne als Stijn is een specialist van de langere afstanden. "Als het niet lukt op de 1.500m, heeft hij nog de 1.000m."

"Vicewereldkampioene Hanne Desmet is niet automatisch medaillekandidaat"

Hanne kaapte op de 1.000m de zilveren medaille weg op het WK 2021, is zij dan hier ook meteen medaillekandidate? "Ik zou daar niet automatisch van uitgaan. Het betekent wel dat het mogelijk is. Daar geloof ik ook in. Daar werken we al 4 jaar naartoe."



"Op zich is het al heel mooi dat ze denken dat het mogelijk is. In het verleden waren we al blij dat iemand zich plaatste, nu kijken we naar medaillekansen. Dat is een plus. Dat is de verdienste van de werking van de federatie."



Hanne ging in Heerenveen samentrainen met de sterke Nederlande vrouwen: "Je hebt in shorttrack goeie sparringpartners nodig. Dat heeft heel veel goeds gedaan. Nederland is gewoon wereldtop."



"Maar zij rijdt maar een voorronde. De eindfase is over 2 dagen. Ze heeft snelheid genoeg, dat zag je met de finaleplaats op de 500m. En de uithouding heeft ze ook zeker. Ik ben benieuwd."



Hanne komt in actie in de 6e van 8 reeksen, vanaf 12.44 u.