Drama voor shorttracker Stijn Desmet: eerst valpartij, daarna diskwalificatie

Net als zus Hanne kende Stijn Desmet fysieke pech in de voorbereiding met een bacteriële infectie. Maar die leek bij afreis naar Peking verteerd. De 23-jarige ging dan ook voluit zijn kans in de reeksen van de 1.000 meter.



Hij moest in de 7e van 8 reeksen wel optornen tegen de Hongaarse wereldkampioen Shaolin Sandor Liu en de WK-derde Sighel. Desmet startte als 3e van 4, maar werd snel door de Amerikaan Ryan Pivirotto overspoeld.



In een poging om zich naar voren te knokken ging Desmet uit de bocht. Wedstrijd voorbij, denk je dan, maar hij had het geluk dat de race even later werd afgeblazen, omdat er een obstructie op het ijs was.



Er kwam een restart mét Desmet er opnieuw bij. Nu hield hij wel zijn 3e plaats vast bij de start, maar in een poging om naar de 2e plaats op te rukken hinderde hij Sighel, die viel en Pivirotto in zijn val meesleurde.



Desmet eindigde tweede achter Liu, maar kreeg een penalty. Hij werd gediskwalificeerd, De Italiaan werd opgevist voor de kwartfinales, de Amerikaan stoot als 2e ook door.