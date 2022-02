Cian Uijtdebroeks rijdt de Saudi Tour niet uit: "'Maar hij voelt zich al beter"

Cian Uijtdebroeks zal zijn eerste profronde niet uitrijden. De 18-jarige neoprof van Bora-Hansgrohe gooit na 4 van de 5 ritten in de Saudi Tour de handdoek in de ring. "Hij heeft gisteren maag-darmproblemen gekregen, waarvoor hij meteen behandeld is. Hij voelt zich nu al beter, maar zal vandaag toch niet starten", meldt zijn team. Lotto-Belg Maxim Van Gils verdedigt in de slotrit, op papier voor sprinters, zijn leiderstrui.