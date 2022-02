Graveltips voor de aankomst in Valencia: "Zittend klimmen en de weg lezen"

De Nederlandse ex-prof weet dus wel hoe je moet omspringen met die onverharde ondergrond. "Ik heb makkelijk praten, want ik rijd met een speciale gravelfiets, eentje die daar echt voor gemaakt is", wijst hij meteen op een cruciaal verschil.

Ten Dam zit op dit moment in Colombia, waar hij eind februari deelneemt aan een gravelwedstrijd van 8 dagen. Ter voorbereiding vergezelt hij Tom Dumoulin en Koen Bouwman, ploegmaats bij Jumbo-Visma, tijdens hun stage in Colombia.

"Op wattage rijden is minder makkelijk"

De slotklim in de 3e etappe in Valencia is onontgonnen terrein, of toch niet helemaal. Deze regio is het stageterrein van heel wat ploegen en de voorbije weken werd de hindernis door heel wat renners al eens bestudeerd.

Weliswaar veelal niet integraal. Zo vertelde Remco Evenepoel dinsdag dat hij tijdens zijn verkenningstocht niet tot op de top was geraakt.

"We konden niet geloven dat we een gravelweggetje moesten opdraaien waarvan de staat zo slecht was. Er lagen grote stenen op de weg. We dachten dat het een foutje was in onze routeplanner. Maar blijkbaar was die toch juist", vertelde hij.

Dat was blijkbaar een vertekend beeld, want volgens de organisatie zijn de grote keien en rotsen intussen weggehaald.

"Als je toch zo'n grote steen ziet liggen, dan moet je extra hard aanzetten", waarschuwt Laurens ten Dam. "Als je er niet omheen kunt, dan moet je die extra versnelling plaatsen."

"Je bent vooral meer bezig met het parcours dan wanneer je gewoon op asfalt klimt. Het is een stuk onregelmatiger. Op wattage rijden is minder makkelijk: je moet de weg lezen."