Remco Evenepoel gelooft zijn ogen niet: "Ligt de aankomst op zo'n slechte gravelweg?"

"We zijn het al gewoon dat we in Spanje soms spectaculaire aankomsten voorgeschoteld krijgen. Ik denk dat ze het deze keer nog spektakelrijker wilden maken."

Remco Evenepoel heeft het over de 3e etappe in de Ronde van Valencia. De finish ligt boven op een klim van 5,5 kilometer, waarvan de laatste 3 kilometer onverhard zijn.

"Tijdens de verkenning van die etappe, hebben we de aankomst nooit gezien", bekent Evenepoel.

"We zagen wel de top van de berg liggen. Maar we konden niet geloven dat we een gravelweggetje moesten opdraaien waarvan de staat zo slecht was. Er lagen grote stenen op de weg."

"We dachten dat het een foutje was in onze routeplanner. Maar blijkbaar was die toch juist. Het wordt een mountainbike-etappe."