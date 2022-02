Belgische eDevils tonen beste van zichzelf en schakelen divisie hoger

Tijdens de FIFAe Nations Series nemen de beste nationale ploegen van de wereld het tegen elkaar op. Allemaal werken ze toe naar de FIFAe Nations Cup 2022 – de esport-wereldbeker, als het ware.



Momenteel vinden de kwalificatiewedstrijden plaats en daaraan nemen onze Belgische eDevils deel. Samen met 29 andere Europese teams proberen ze zo veel mogelijk punten te verzamelen in hun divisie, en zich zo te kwalificeren voor de verdere toernooien.



De eerste reeks wedstrijden verliep niet vlot voor onze eDevils, en resulteerde zelfs in een degradatie naar de tweede divisie van hun groep. Maar tijdens de wedstrijden van het voorbije weekend, lieten de Belgen eindelijk zien wat ze in hun mars hebben.