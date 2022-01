Skeleton op de Olympische Winterspelen in Peking: programma, favorieten en Belg Kim Meylemans

Wat is skeleton?

Skeleton is een van de spectaculairste sporten op de Winterspelen. Bij snelheden tot 140 km per uur zoeven de atleten met hun slee over de ijsbaan. Ze liggen daarbij met hun buik op de slee, hun hoofd bevindt zich maar 5 centimeter boven de ijsbaan.

In Peking is er bij de mannen en de vrouwen telkens een individuele competitie. Elke deelnemer doet 4 runs, die elk minder dan een minuut duren. De atleet met de laagste gecombineerde tijd wint de competitie.

Belangrijk in het skeleton is de start. In de eerste 30 meter rent de skeletoni zo hard mogelijk. Daarna legt de atleet zich op de slee met een voorwaartse duikbeweging.

Controle behouden tijdens de run is essentieel. De atleet blijft zo stil en ontspannen mogelijk liggen op de slee. Elke skeletonbaan heeft een theoretisch perfecte lijn met optimale hoeken voor het aansnijden en uitgaan van elke bocht.

Atleten moeten in een fractie van een seconde beslissen, het mentale aspect valt dus niet te onderschatten.