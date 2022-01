Materiaalpech nekt Fleur Moors op WK junioren vrouwen: "Aan opgeven heb ik niet gedacht"

Fleur Moors vloog vandaag vol overgave uit de startblokken voor haar allereerste WK ooit. Als 7e of 8e draaide ze het veld in.

Goed begonnen is half gewonnen? Neen, voor onze 16-jarige landgenote ging die leuze vandaag niet op.

"Ik was inderdaad heel goed van start gegaan. Dat was onverwacht, ook voor mij. Maar in een bocht heb ik een verkeerd spoor genomen waardoor mijn tube volledig van mijn wiel lag."

In een mum van tijd was onze landgenote ver achter het pak verzeild geraakt. Onverbiddelijk. Toch liet onze landgenote de moed niet zakken. Ze wierp haar fiets op haar schouder en ging al lopend verder.

"Ik heb een heel eind te voet moeten afleggen. Ondanks de gedachte dat het over and out was, ben ik toch blijven doorzetten. Achteraf ben ik enorm fier dat ik de handdoek niet in de ring heb gegooid."

Zeker als je weet dat Moors nog een keer gekweld werd door materiaalpech. Na enkele rondjes strubbelde haar ketting tegen. "Gelukkig heb ik daar niet heel veel tijd mee verloren. Maar het was wel weer frustrerend."