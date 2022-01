Ongenaakbare Zoe Bäckstedt voert demonstratie op bij junioren en blaast concurrentie weg

Bäckstedt gaat er meteen vandoor

Het is al goud wat blinkt voor Zoe Bäckstedt. Na haar wereldtitel op de weg bij de juniores en de Europese titel in het veld, heeft ze nu ook de wereldtitel in het veld te pakken. Wat een seizoen voor de dochter van ex-renner Magnus Bäckstedt.

Dubbele dosis pech voor Moors

In de achtergrond werd Fleur Moors, de enige Belgische na de positieve test van Van Sinaey, de pechvogel van de dag. Vrijwel meteen kreeg ze problemen met haar tube. Haar entourage was er het hart van in.

Alsof dat nog niet voldoende was, kreeg ze ook af te rekenen met kettingproblemen. 13 bleek een ongeluksgetal, want het was nog maar haar 13e cross ooit. Moors zou nog 21e worden.



Vooraan was het meer dan ooit iedereen tegen Bäckstedt. Niemand die heel de koers nog in haar buurt kwam. De Nederlandse Leonie Bentveld deed er nog alles aan, maar kwam niet eens in de buurt. Toch al een opsteker voor Nederland op dit WK dat meteen 2 medailles pakt. Want Lauren Molengraaf was goed voor brons. Maar de naam van de dag was toch die van Zoe Bäckstedt.