Cant moet bekomen van WK: "Lijkt wel alsof ik pakje sigaretten heb gerookt"

"Was er dan zoveel stof op het parcours?", wilde Maarten Vangramberen graag weten. "Het is verschrikkelijk droge lucht, heb ik de indruk. Ik heb nog nooit een sigaret gerookt, maar het lijkt alsof ik nu een heel pak heb opgerookt. Het was echt afzien. Ik was niet slecht vertrokken, maar ook niet super goed. Het was een beetje zoeken naar het juiste ritme."

Cant stak ook haar bewondering voor Marianne Vos niet onder stoelen of banken. "Ik had al gezegd dat wie Vos klopt, wereldkampioene zou worden. Ik denk dat ik juist zat. Toen ik jong was, keek ik echt op naar Marianne. Nu nog trouwens. Ze was echt een voorbeeld voor mij. Van zoveel wereldtitels kunnen er veel alleen maar dromen. Dat ze op haar 34e nog altijd wereldtop is? Misschien is er dan toch nog hoop voor mij", lachte de 31-jarige Cant.