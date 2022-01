Duplantis pakt meteen uit: Zweed springt bij 1e wedstrijd over 6 meter

Nadien lukte het 3 keer niet op de wereldrecordhoogte van 6m19. Vooraf had "Mondo" al herhaald dat hij zich in staat voelt om zijn wereldrecord van 6m8 verder te verbeteren. "Ik kan echt niet zeggen waar mijn grenzen liggen", vertelde hij. "Maar wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat mijn limiet hoger ligt dan mijn huidige wereldrecord", vertelde de olympische kampioen op een persconferentie voor de wedstrijd.

Voor een enthousiast publiek in Karlsruhe ging Duplantis bijzonder vlot over 6m02, de hoogte waarmee hij vorig jaar goud pakte op de Olympische Spelen. De 22-jarige Zweed wil nu de wereldtitel veroveren in het Amerikaanse Eugene. Dat is het enige dat nog ontbreekt op zijn palmares.

"Het wordt tijd dat ik in open lucht de wereldtitel verover. Ik ben er klaar voor en ik ben enorm gemotiveerd", zei de atleet.

De Amerikaan KC Lightfoot werd met 5m89 tweede in Karlsrühe, de Fransman Valentin Lavillenie met 5m71 derde.