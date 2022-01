Belgische juniore Sofia Costoulas (16) bereikt finale Australian Open: "In het moment blijven"

In het enkelspel bij de mannen en vrouwen zijn we al enkele dagen de Belgen kwijt, maar in het enkelspel bij de meisjes juniores heeft Sofia Costoulas de finale bereikt. Onze 16-jarige landgenote haalde het in 2 sets van thuisspeelster Charlotte Kempenaers-Pocz: 6-4, 6-1 in 1 uur en 14 minuten. Komende nacht om 2 uur Belgische tijd speelt ze de finale tegen de nummer 1 van de wereld.

Costoulas is op dreef down-under, nadat ze in de herfst van vorig jaar nog 3 maanden aan de kant gebleven was met een elleboogblessure. In haar 11e match in 14 dagen zette ze vlot Kempenaers-Pocz opzij.



Haar opponente, die zoals de naam laat vermoeden een Belgische mama heeft, staat 220e op de junioreranking, de 17-jarige zakte uit de top 100 door de coronabeperkingen in Australië.



Costoulas maakte op de Margaret Court Arena evenwel haar favorietenrol waar: ze liep met 2 breaks 4-1 uit in de 1e set. Een rebreak van de thuisspeelster sloeg de Belgische niet uit haar lood. Met vlotte opslagspelletjes haalde ze de 1e set na 3 kwartier met 6-4 binnen.



De 2e set duurde maar een half uur: Costoulas brak meteen op love en stoomde door naar 4-0. Een korte opflakkering van Kempenaers-Pocz drukte onze landgenote snel de kop in. Met een break pakte de nummer 905 op de WTA-ranking de set en match: 6-1.



In de finale wacht de Kroatische Petra Marcinko, nummer 1 van de wereld, die 3 sets nodig had tegen Amerikaanse Liv Hovde (ITF-20): 6-4, 4-6, 6-4. Marcinko staat 925e op de WTA-ranking, Costoulas kwam haar nog nooit tegen.



De laatste Belgische die een grandslamtoernooi bij de junioren kon winnen was An-Sophie Mestach: die won in 2011 in Australië.

"Ik wil in het moment blijven"

Costoulas was dolblij met haar prestatie vandaag: "Ik ben heel tevreden dat ik zo goed speelde in de halve finale. Ik wist dat mijn tegenstander een goeie opslag in huis had. Ik realiseer me nog niet echt dat ik in de finale sta, ik ben gewoon heel content dat ik deze match gewonnen heb."



Hoe gaat de nummer 10 van de wereld de finale in tegen de nummer 1? "Ik bekijk het als een gewone match. Ik wil in het moment blijven. Ik voel me mentaal heel goed. Ik had niet te veel stress in mijn halve finale."



"Het was plezant om op een grote court te spelen. Bij zulke afspraken moet je ontspannen blijven. Hoewel finales altijd speciaal zijn, ga ik proberen rustig te blijven."

14e Belgische in jeugdfinale grandslamtoernooi