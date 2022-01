Alisson krijgt 2x rood en mag 2x blijven staan, Brazilië bijt tanden stuk op Ecuador

Brazilië is al zeker van zijn stek op het WK en ook Ecuador heeft goeie papieren in handen, maar toch was het donderdagavond in Quito allerminst een veredelde oefenmatch.



Beide ploegen vlogen er vol in, met twee snelle rode kaarten tot gevolg. Bij Ecuador mocht doelman Dominguez al na een kwartier weer na de kleedkamer omdat hij Cunha met het gezicht geraakt had. De Braziliaanse rechtsback Emerson Royal volgde enkele minuten later na zijn tweede gele kaart.



De toeschouwers waren nog niet bekomen wanneer ook Alisson een rode kaart onder de neus geduwd kreeg, maar de doelman van Liverpool werd gered door de VAR. Een scenario dat zich nog eens opnieuw afspeelde in de extra tijd, toen de VAR Alisson voor de tweede keer vrijuit sprak nadat de ref rood getrokken had.



Een mens zou nog bijna vergeten dat er in het kaartenfestival nog gescoord werd ook. Vroeg in de wedstrijd zelfs, want Casemiro had Brazilië al na 6 minuten op voorsprong gezet.



Ecuador drong flink aan, vooral na de koffie. Na een vermeende penalty en een afgekeurd doelpunt kopte Felix Torres een kwartier voor tijd de verdiende 1-1 binnen.



Dat gelijkspel is ook goed nieuws voor de Rode Duivels, die zo nog wat langer mogen genieten van de 1e plaats op de FIFA-ranking. Bij winst van Brazilië hadden de Goddelijke Kanaries België van zijn troon gestoten.