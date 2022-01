Speelt België deze week zijn eerste plaats kwijt in de FIFA-ranking aan Brazilië?

Als Brazilië verliest of gelijkspeelt, behoudt België de eerste plaats wanneer de nieuwe ranking wordt gepubliceerd. Een verlies of gelijkspel tegen een land dat lager in de ranking staat, levert namelijk minpunten op.

Toch is het dan nog niet zeker dat de Belgen ook effectief de koppositie verliezen. De laatste strohalm van de Rode Duivels is de wedstrijd van de Brazilianen tegen Paraguay van volgende week woensdag.

Roberto Martinez & co zitten op het puntje van hun stoel. Vanavond (22 u) speelt Brazilië een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador. De Brazilianen zijn al zeker van een ticket voor het WK in Qatar. Nu staat de eerste plaats op de FIFA-ranking op het spel.

In oktober voelde België de hete adem van Brazilië al eens in zijn nek. Het verlies tegen Frankrijk en Italië in de Nations League leverde België geen punten op en bracht hun eerste plaats in gevaar.





Het is dus afwachten of de Rode Duivels hun leidersplaats na drie jaar en vier maanden verliezen. Roberto Martinez benadrukte al het belang van de eerste plaats voor de Nations League-wedstrijd tegen Italië. "We zijn al drie jaar nummer 1 van de wereld en willen dat ook blijven."

Als Brazilië er nu niet in slaagt om de leiderspositie over te nemen, krijgen ze nog een kans eind maart. Dan treffen ze Chili en Bolivia in hun laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden. België speelt eind maart twee oefenwedstrijden tegen Ierland en Slovenië, maar daar zijn een pak minder punten mee te verdienen.

Dat België zijn eerste plaats moet afstaan, lijkt onvermijdelijk.