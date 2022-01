Sven Vanthourenhout na positieve test Quinten Hermans: "Vrees is realiteit geworden"

Het laatste rondje PCR-testen voor het vertrek naar Fayetteville werd Quinten Hermans zondagavond fataal. De renner van Tormans testte positief op het coronavirus en zag zijn WK-droom in rook opgaan.



"Het was sowieso bang afwachten na die PCR-testen. Wanneer je dan plots een naam ziet verschijnen op je telefoon, dan weet je al hoe laat het is. Waar we bang voor waren, is de realiteit geworden", zegt Sven Vanthourenhout.



Ook juniore Xaydee Van Sinaey testte positief. "Dat doet evenveel pijn. Dit WK was een grote ervaring geweest voor een meisje van 16."



"En met Quinten Hermans verliezen we natuurlijke een belangrijke pion bij de profs. Dat zal zich laten voelen de komende dagen, ook zondag in de wedstrijd. Als je kijkt naar het aantal besmettingen en de grootte van onze delegatie was het realistisch dat er positieve gevallen zouden zijn, maar elke naam is er eentje te veel."

Toon Vandebosch: "Voorbije nacht was een rollercoaster"

De pech van Quinten Hermans is het geluk van Toon Vandebosch geworden. Hij werd gisteravond te elfder ure opgetrommeld om Hermans te vervangen in de WK-selectie.



"De laatste weken waren niet de makkelijkste, maar nu ben ik van een dal weer helemaal terug in de hoogte gegaan. De voorbije nacht was een echte rollercoaster. Ik denk dat ik maar 3 à 4 uurtjes geslapen heb. Vanochtend heb ik op de luchthaven nog een PCR-test laten doen. Die was gelukkig negatief", zegt Vandebosch.



"Het is natuurlijk wel erg voor Quinten Hermans. Hij was zeker een kanshebber en had veel ambitie. Het is echt spijtig voor hem, maar ik denk dat ik deze selectie ook wel verdiend heb. Ik zal er alles aan doen om zondag een goed resultaat te rijden."

Toon Aerts: "Heel jammer dat Quinten er niet bij is"