Thibau Nys is 5e bij rentree in Hamme: "Ik ben heel tevreden"

"Ik heb echt afgezien tijdens de wedstrijd, maar dat was de bedoeling. Dit is de ideale voorbereiding richting het WK volgende week, dit had ik nodig, nog eens bloed proeven."





"Ik heb het gevoel dat ik mijn ding kon doen in de wedstrijd en daar ben ik tevreden mee."



"Deze week heb ik hard getraind, dus ik wist dat ik vandaag niet fris aan de start zou staan, ik viel dan ook een beetje terug op het eind. Maar dat was wel ingecalculeerd. Hier ben ik heel tevreden."



Nys junior is er morgen niet bij in Hoogerheide. "Zondag doe ik nog een goede training, daarna moet ik het een paar dagen rustig aan doen, is er de reis naar Amerika en staat alles in het teken van dat WK."



Hij rekent op de supercompensatie. "Ik kom er alleszins fris aan de start en dat zal me wel een paar extra procentjes geven. Het parcours moet me wel liggen op het WK. Ik heb er niets te verliezen."



"Het is op zich al een overwinning dat ik aan de start van het WK kan staan, als je ziet wat me 2 weken geleden overkwam. Ik heb geen pijn meer alleszins. Daar ben ik blij om en de vorm is niet zo slecht."