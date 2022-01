Vandenbempt zwaait Thomas Vermaelen uit: "Internationale klasse... als hij fit was"

Elk einde is een nieuw begin. Thomas Vermaelen zet een punt achter zijn indrukwekkende carrière als voetballer en stort zich in een avontuur als assistent-coach bij de Rode Duivels. Onze journalist Peter Vandenbempt brengt een eresaluut aan de gelauwerde verdediger. "Bij Vermaelen stel je dezelfde vraag als bij Vincent Kompany: waar had hij kunnen eindigen zonder blessures?"

Vroeger dan verwacht kondigde Thomas Vermaelen vrijdagmiddag het einde van zijn carrière aan. Ook Peter Vandenbempt had pas ná het WK de afscheidspost van de ervaren verdediger verwacht. Is dit een fikse aderlating voor de Rode Duivels richting Qatar? "Vermaelen toonde vooral de voorbije twee EK's toch nog zijn waarde", herinnert de commentator zich. "Voor de editie in 2016 was hij maar net op tijd fit na een lange blessure. En vorig jaar was dat eveneens het geval. Maar twee keer was hij zonder discussie de beste verdediger. Iemand die enorm gemist werd in die kwartfinale tegen Wales, bijvoorbeeld. Als Vermaelen dat niveau op het komende WK nog gehaald had..." "Vermaelen trok steeds met twijfels naar een eindronde, maar antwoordde krachtig. Zou hij dat ook over 10 maanden gekund hebben op zijn 37e? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen."

Vermaelen was een harde, maar faire verdediger, steeds met een enorme focus. Peter Vandenbempt

Wel een zekerheid voor Vandenbempt is de onversneden klasse die Vermaelen etaleerde in zijn beste periodes. "Ik zal zijn soberheid, doortastendheid en verbetenheid in duels onthouden. Een harde, maar faire verdediger die steeds enorm gefocust was. Vermaelen kon ook uitstekend het spel lezen en beschikte eveneens over een geweldig kopspel." "Hij was een complete verdediger met een voorbeeldige wedstrijdspirit. Een leider op het veld die zich in de kleedkamer bescheiden opstelde. Vermaelen bracht de winnaarsmentaliteit waar de Belgen misschien soms te weinig over beschikten in de groep."

Een blessurevrije Vermaelen had zeker zijn plaats gehad in het hart van de Barça-defensie. Peter Vandenbempt

Bij Vandenbempt liggen ook de topjaren van Vermaelen bij Ajax en Arsenal nog vers in het geheugen. "Voor al zijn blessureleed was hij toch een van de topverdedigers in de Premier League. Het maakt dat er parallellen te trekken vallen tussen hem en Kompany. Waar hadden ze allebei kunnen eindigen zonder al die zware blessures?" "Een blessurevrije Vermaelen had zeker zijn plaats gehad in het hart van de Barça-defensie. Want nu kan je moeilijk zeggen dat Vermaelen écht een speler is geweest van FC Barcelona. Bij Arsenal was dat ontegensprekelijk wel het geval. Vermaelen was een verdediger van internationale klasse... als hij fit was."

Ik denk dat Vermaelen een zeer waardevolle en geschikte assistent zal zijn. Peter Vandenbempt