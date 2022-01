Het verborgen coachingstalent van Thomas Vermaelen blootgelegd: “Zijn eerste training was ongezien”

Voor de buitenwereld is de verrassing groot, maar intern bij de voetbalbond staan veel minder mensen te kijken van het nieuws dat Thomas Vermaelen assistent van Roberto Martinez wordt. "Hij zal bewust en onbewust veel opgestoken hebben in de grote voetbalculturen waar hij speelde", getuigt de directeur van de voetbalschool van de bond.

De klasse van Thomas Vermaelen als voetballer konden we met zijn allen vaak genoeg bewonderen op het veld. Jammer dat blessures de laatste jaren vaak roet in het eten gooiden. Dat er ook een trainer in Thomas Vermaelen schuilt, hebben de mensen van de voetbalbond de afgelopen twee jaar ontdekt. Vermaelen was een van de in totaal 23 Rode Duivels die ingingen op het aanbod om een trainerscursus te volgen bij de bond. Kris Van Der Haegen is de directeur van de federale trainersschool van de voetbalbond. Hij verwelkomde Vermaelen in maart 2020 voor het eerst en was meteen erg onder de indruk. "Na de eerste training die Thomas zelf opstelde, heb ik tegen Roberto Martinez gezegd dat ik dat nog nooit gezien had van iemand die er nog maar net mee bezig was."

"Zijn oefeningen kon je zo zetten naast de oefeningen van iemand met een Pro License (het hoogste diploma dat je als trainer kan halen)", herinnert Van Der Haegen zich.

"Thomas profileerde zich meteen als iemand met zin voor analyse en de gave om dat om te zetten in trainingsvormen. Over voetbal weten topspelers alles, maar dat ook kunnen omzetten naar oefeningen die je helpen een bepaald probleem op te lossen, dat is nog iets anders."

Instinct gekweekt in vier grote voetbalculturen

Thomas Vermaelen werd in zijn instincten als trainer vermoedelijk gestimuleerd door de vier grote voetbalculturen waar hij als speler actief was: Nederland (Ajax), Engeland (Arsenal), Spanje (Barcelona) en Italië (Roma). "Die kruisbestuiving is heel interessant en bewust of onbewust zal hij daar veel van hebben opgepikt. Ik ga hem binnenkort wel eens vragen hoe bewust hij tijdens zijn loopbaan daar al mee bezig was." "Jan Vertonghen vertelde me nog dat het hem enorm opviel hoe de trainingsmethodes bij Tottenham en Benfica - toch twee topclubs - toch zo konden verschillen. Veel spelers zijn daar tijdens hun carrière niet echt mee bezig."

Martinez onder de indruk van zijn praktijklessen in oktober

In oktober 2021 gaven verschillende Rode Duivels praktijklessen in het kader van hun trainersopleiding. Simon Mignolet bij Club Brugge, Axel Witsel en Thomas Meunier bij Borussia Dortmund en Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe, zijn club in Japan. Al die sessies worden gefilmd en zijn zo beschikbaar voor de mensen van de voetbalbond. Ook voor Roberto Martinez. Wat de bondscoach zag van Vermaelen heeft hem aan het denken gezet. Zeker na het vertrek van zijn assistent Shaun Maloney naar Hibernian in Schotland. "Ik herinner me vooral Thomas' motivatie en zijn streven naar perfectie. Normaal zou zijn cursus er nu in maart opzitten, maar nu zullen we elkaar op een andere manier terugzien", lacht Kris Van Der Haegen. "Toen de bondscoach me het nieuws vertelde, had ik een grote glimlach op mijn gezicht en heb ik geantwoord dat ik niet verrast was."

In de schaduw groeien in een Belgische context