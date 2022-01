Man.United-verdediger Victor Lindelöf krijgt rust na inbraak in zijn huis

De vrouw van Lindelöf, Maja Nillson, schreef op haar sociale media over het nare incident. Ze was samen met hun twee kinderen thuis, toen ze inbrekers over de vloer kregen, waarop ze zich samen met haar kroost opsloot in een kamer. Lindelöf was op dat moment in Brentford, voor een Premier League-wedstrijd.



"Het gaat goed met ons, maar het was een traumatiserend en beangstigend moment voor mij en mijn kinderen", schreef Lindelöfs vrouw. Lindelöf zelf zei tegen zijn club dat hij dit weekend bij zijn familie moest zijn, een verzoek dat door Manchester United gewillig werd ingelost.

"Victor wil zijn vrouw en kinderen nu niet alleen laten, dat begrijp ik volledig want ik heb zelf twee kinderen", reageerde United-coach Ralf Rangnick op het voorval. "We zijn overeengekomen dat hij vrijdag niet op training moet zijn en zaterdag niet hoeft te spelen."