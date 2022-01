Rode Duivel Timothy Castagne ligt een tweetal maanden in de lappenmand

"Timothy heeft een operatie ondergaan. Hij is waarschijnlijk out voor een week of acht, negen", verklaarde Brendan Rodgers tijdens een persbabbel voor de competitiematch van morgen/woensdag tegen Tottenham.

"Hij had een probleem met zijn dij en daarvoor had hij een operatie nodig", aldus nog Rodgers.

De 26-jarige Castagne speelde zijn laatste wedstrijd voor de Foxes op 28 december tegen Liverpool. Sindsdien miste de rechterflankverdediger al drie competitiematchen.