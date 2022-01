NBA: Ontketende Devin Booker inspireert de Suns, Lakers winnen topper tegen Utah

In de NBA heeft Phoenix de San Antonio Spurs over de knie gelegd dankzij een uitmuntende Devin Booker. De Los Angeles Lakers wonnen de topper tegen Utah en de Memphis Grizzlies waren een maatje te groot voor de nummer 1 in het Oosten.

In de Verenigde Staten was het gisteren Martin Luther King Day, een officiële feestdag, en dan staat er traditioneel veel basketbal op de agenda. Een van de aantrekkelijkste affiches was het duel tussen Utah en de LA Lakers.



Dankzij een alweer erg sterke LeBron James (25 punten) maakten de Lakers een einde aan een reeks van 3 nederlagen: 101-95.. Utah zit dan weer in een mindere periode en verloor voor de 5e keer in 6 wedstrijden.

Phoenix-speler Devin Booker was het best bij schot op MLK Day. Met maar liefst 48 punten loodste hij de Suns naar een 107-121-overwinning op het veld van San Antonio.



Phoenix blijft dankzij zijn 4e zege op rij afgetekend de nummer 1 in de NBA. Nummer 2 Golden State telt al 3 nederlagen meer dan de Suns.

Chicago, de nummer 1 in de Eastern Conference, ging in eigen huis onderuit tegen Memphis: 106-119. Zonder onder meer Lonzo Ball en Zach LaVine (allebei geblesseerd) en Alex Caruso (corona) waren de Bulls niet opgewassen tegen het jonge geweld van de Grizzlies.



Bij de bezoekers waren Bane en Morant allebei goed voor 25 punten. Na een maximale voorsprong van 28 punten kon Memphis het zich permitteren om de teugels te vieren in het slot van de wedstrijd.



De Grizzlies zijn recent opgeklommen naar de 3e stek in het Westen. Chicago blijft ondanks de nederlaag op 1 in het Oosten, maar voelt wel de hete adem van Miami en Brooklyn in de nek.

De knapste 5 dunks op Martin Luther King Day:

Alle uitslagen van maandag: