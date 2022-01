Filip Joos: "Ik geef Europees kampioen Italië 10 procent kans om aanwezig te zijn op WK"

Filip Joos haalde er in Extra Time beelden bij van een boze Leonardo Bonucci na de nederlaag van Juventus in de Italiaanse Supercup. Een veelbetekenend beeld, vindt de voetbalcommentator van Sporza.



"Hij is een van die Italiaanse internationals met wie het enorm bergaf gegaan is na het EK. Hij heeft een enorm moeilijk seizoen bij Juventus, waar het niet draait", weet Joos.



En Bonucci is lang niet de enige Italiaan waarover Joos zich zorgen maakt. "Insigne heeft getekend in Toronto, dat is ver weg. Chiesa heeft een gescheurde kruisband. Spinazzola is nog altijd niet fit."



"Donnarumma heeft een concurrentiestrijd met Navas bij PSG. Die is hij wel aan het winnen, maar hij speelt niet alles. En dan nog Jorginho: 9 op 9 penalty's bij Chelsea, maar wel 0 op 2 voor Italië. Door zijn misser tegen Zwitserland speelt Italië straks de play-offs voor het WK."



Eind maart speelt de Squadra Azzurra tegen Noord-Macedonië. "In Palermo, waar ze hopen dat de Sicilianen er een heksenketel van maken. Wint Italië, dan wacht Portugal of Turkije. Waarschijnlijk Portugal, want dat mag thuis spelen, ook tegen Italië."



"Met al die jongens die uit vorm zijn of geblesseerd zijn, geef ik de Europese kampioen 10 procent kans om aanwezig te zijn op het WK."