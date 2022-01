Rai Vloet lijkt persona non grata in Nederland na rentree: "Schandelijk. Walgelijk!"

Heracles speelde zaterdag 0-0 gelijk op het veld van NEC, maar na het gelijkspel was er maar één item: de terugkeer op een voetbalveld van Rai Vloet.

De 26-jarige Nederlander had begin vorige week de groepstrainingen hervat bij Heracles en zat zaterdag meteen op de bank. Na een uurtje moest hij invallen in Nijmegen.

Die invalbeurt is opvallend, want halverwege november zat Vloet onder invloed van alcohol achter het stuur en was hij betrokken bij een aanrijding waarbij een vierjarige jongen om het leven kwam.

Het onderzoek is nog aan de gang, maar de trainer van Heracles rekende dus op Vloet. "Ik ben geen rechter", verdedigde Frank Wormuth zijn keuze.

"We hebben niet veel informatie en we moeten voorzichtig omspringen met een oordeel. De rechter bepaalt. Hij is onderdeel van de Heracles-familie en we willen hem helpen."