De rabona van Erik Lamela (Tottenham) was de mooiste goal van 2021

De verkiezing van de mooiste goal van het jaar vond al voor de 13e keer plaats. Uit de vele genomineerden (bekijk alle goals hieronder) bleven nog 3 supergenomineerden over: Patrick Schick met zijn goal vanaf de middenlijn op het EK, de retro van Mehdi Taremi (Porto) tegen Chelsea en de rabona van Erik Lamela.

Die laatste kreeg uiteindelijk de meeste stemmen, waardoor hij zijn toenmalige ploegmaat Son opvolgt op de erelijst. "Ik dacht eigenlijk aan niet zoveel", zei Lamela, die tegenwoordig voor Sevilla speelt. "Ik realiseerde mij niet hoe speciaal het was."

Het was niet de eerste keer dat Lamela met een rabona kon scoren. 6 jaar geleden deed hij het ook al eens in de Europa League, net als in zijn beginjaren in Argentinië. "Toch train ik daar niet echt op. Het is gewoon een ingeving van het moment."